Die nächste Panne von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht : Ärger an der Urlaubsfront

Ärger wegen des Mitflug ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, hier bei einem Besuch in der Slowakei Foto: dpa/Carsten Hoffmann

Berlin Verteidigungsministerin Lambrecht ließ auf dem Weg in den Urlaub ihren Sohn in einem Regierungshubschrauber Richtung Sylt mitfliegen. Auch wenn sie dafür bezahlt haben soll, ist dies in Kriegszeiten daneben. Lambrecht liefert damit erneut einen Beleg, dass sie der Bürde dieses Amtes nicht gewachsen ist