Pandemie : Volle Busse als Infektionsschleuder?

Normalität auch in Corona-Zeiten: Dicht an dicht drängen sich Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsschluss in einem Trierer Linienbus. Foto: Roland Morgen

Trier Viele Schüler haben Angst, sich in überfüllten Bussen und Zügen mit Corona zu infizieren. Ganz ausgeschlossen ist das wohl nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

„Es gleicht einem Viehtransport und war schon vor der Corona-Zeit schrecklich. Aber jetzt sind solch überfüllte Busse auch noch der perfekte Ort für das Virus sich zu verbreiten und es muss sich in der Hinsicht etwas ändern.“ – „In der jetzigen Coronasituation ist die Enge in den Bussen ein unkalkulierbares Risiko und die Beförderung in großen Bussen stellt alle Hygienekonzepte der Schulen in Frage.“ – „Die Situation ist katastrophal und absolut nicht Coronakonform.“

Das sind nur einige der über 5000 Kommentare von Eltern und Schülern aus der Region, mit der diese auf die Petition von Landeselternsprecher zur Verbesserung des Schülerverkehrs in Bussen und Bahnen reagieren. Seit September haben über 13 000 Menschen die Petition unterschrieben, die gestern der Bürgerbeauftragten Barbara Schleicher-Rothmund übergeben wurde.

Seit Beginn des Schuljahres sorgen die überfüllten Busse und Züge vor allem in den Morgenstunden für Kritik. Jetzt, da die Zahlen der Corona-Neuinfektionen deutlich gestiegen sind, wächst die Sorge, sich trotz Maskenpflicht im Nahverkehr anzustecken. „Stehen Menschen dicht beisammen, ist die Gefahr größer, das Virus zu übertragen, auch wenn Kinder Mund- und Nasenschutz tragen“, heißt es in der Petition.

1000 zusätzliche Busse und Waggons landesweit werden darin gefordert, um den Schülerverkehr zu entzerren. Das Land hatte eine sogenannte Busbörse initiert, bei der Busunternehmen ihre (aufgrund der Pandemie ungenutzten) Fahrzeuge für den Linienverkehr zur Verfügung stellen und Landkreise und Städte so Zusatzbusse ordern können. Zusätzlich hat das Land zugesagt, Kommunen bei der Finanzierung der zusätzlichen Busse zu unterstützen, in dem es bis zu 90 Prozent der Kosten übernehmen will.

Insgesamt seien bislang 1195 Millionen Euro für 13 Antragsteller zugesagt worden, teilte das zuständige Verkehrsministerium diese Woche mit. Diese setzten insgesamt 67 zusätzliche Schulbusse ein. Landesweit seien derzeit insgesamt rund 180 Zusatzbusse im Schülerverkehr unterwegs, heißt es aus dem Ministerium. Laut einer Sprecherin wurden in der Region Anträge auf finanzielle Unterstützung für den Einsatz zusätzlicher Busse aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel genehmigt. Unabhängig von der Bewilligung eines Antrags könnten die Kommunen von sich aus zusätzliche Fahrzeuge im Nahverkehr einsetzen, so die Ministeriumssprecherin.

Demnach fahren in Bernkastel-Wittlich neun zusätzliche Busse, in Bitburg-Prüm zwölf, in der Vulkaneifel vier und in Trier fünf. Die Einbindung zusätzlicher Busse in die Fahrpläne sei ein „extrem kompliziertes Puzzle“, hieß es bereits vor einiger Zeit aus dem Ministerium. Bis einschließlich zur zehnten Klasse haben Schüler das Anrecht auf einen Transport zur frei gewählten Schule.

Laut Verkehrsverbund Region Trier werden in allen vier Landkreisen und in der Stadt Trier seit Oktober zur Entlastung im Schülerverkehr „auf besonders nachgefragten Linien“ zusätzliche Busse eingesetzt.

Trotzdem gibt es weiterhin Beschwerden über überfüllte Busse, in denen sich vor allem morgens Kinder zum Teil bis zur Windschutzscheibe in den Bus quetschen müssen.

Mehr Busse allein lösen nach Ansicht von Bildungsministerin Stefanie Hubig aber nicht das Problem. Es gehe auch um die Lenkung der Schülerströme. „Wenn drei Busse an einer Haltestelle stehen, steigen alle in den ersten ein“, sagte die SPD-Politikerin gestern. Nach Ansicht des Mainzer Virologen Bodo Plachter kann der Schülerverkehr sowie der gesamte ÖPNV eine Quelle für die vielen nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten sein. „Wir haben dafür aber keine belastbaren Daten“, sagte der Mediziner. Konsequent getragene Masken machten auch in Bussen und Bahnen das Risiko überschaubarer.

Um das Risiko weiter zu minimieren und die Überlastung von Bussen und Bahnen zu reduzieren, hat Hubig gestern vorgeschlagen, den Unterrichtsbeginn stärker zu entzerren. Manche Schüler sollen früher zur Schule fahren, andere später und dafür länger im Unterricht bleiben. Ganz neu ist der Vorschlag nicht. Bereits im September hatte sich die AfD-Fraktion im Landtag für eine entsprechende Änderung der Stundenpläne ausgesprochen. Kurze Zeit später kam dann aus dem rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium ein ähnlicher Vorschlag. Da das Förderprogramm für die zusätzlichen Busse bis zu den Weihnachtsferien befristet sei, müsse bis dahin entschieden werden, wie es danach beim Schülerverkehr weitergehen soll etwa mit versetzten Schulzeiten. Wenn man die Schulzeiten zeitlich so staffele, dass Busse zwei Runden nacheinander fahren könnten, „schafft dies sofort 50 Prozent Entlastung in jedem einzelnen Bus und kostet nur einen Bruchteil dessen, was wir für unser Sofortprogramm derzeit ausgeben“, sagte im September eine Sprecherin des Verkehrsministeriums.