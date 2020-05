Wirtschaft in der Region : Landrat Streit fordert Entlastung für Unternehmen

Bitburg (hw) Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, hat sich mit einem interessanten Vorschlag an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gewandt. Seine Intention ist, die durch den Lockdown gebeutelten Unternehmen zu unterstützen.

In dem Brief, der dem TV vorliegt, schlägt Landrat Streit vor, den steuerlichen Verlustrücktrag zu erweitern. „Mein Vorschlag ist, den Unternehmern, die in den letzten Jahren Steuern gezahlt haben, durch sogenannte Verlustrückträge auf die vergangenen fünf Jahre wieder etwas von dem zurückzugeben, dass sie selbst eingezahlt hatten“, schreibt Landrat Joachim Streit dem Bundesminister.

Die Idee des Landrats ist nicht aus der Welt gegriffen. „Die Möglichkeit des Verlustrücktrages gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Allerdings wurden die Wahlmöglichkeiten durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/2002 ab dem Veranlagezeitraum 1999 eingeschränkt. War bis dahin auch ein zweijähriger Verlustrücktrag möglich, wurde dies ab dem genannten Zeitraum auf einen einjährigen Verlustrücktrag begrenzt. Zuvor konnte man sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach, zwischen beiden Rücktragsjahren wählen.“ Eine weitere Ausweitung würde gerade jetzt den Unternehmen helfen, so Streit. Er erläutert: „Mein Vorschlag ist, den Unternehmern, die in den letzten Jahren Steuern gezahlt haben, durch sogenannte Verlustrückträge auf die vergangenen fünf Jahre wieder etwas von dem zurückzugeben, dass sie selbst eingezahlt hatten.“ In der jetzigen Form helfen Verlustrückträge erst in kommenden Steuerjahren. Für Streit klar: „Dies kann dann aber für viele Unternehmen zu spät sein.“