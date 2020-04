Neuer Personalschlüssel : Aus Protest - Fast alle Intensivpfleger an Klinik in Ottweiler melden sich krank

Aus Protest - Fast alle Intensivpfleger an Klinik in Ottweiler melden sich krank

In den Krankenhäusern von Marienhaus gelten neue Personalschlüssel. In Ottweiler meldeten sich aus Frust daraufhin zahlreiche Intensivpfleger krank. Sie sprechen von „unhaltbaren Zuständen“.

Zum einen seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freigestellt worden, um Überstunden abzubauen oder Urlaub zu nehmen, um zum „Zeitpunkt X“, zu dem mit einer Welle von Covid-19-Patienten gerechnet wird, ausgeruht an die Arbeit zurückkehren zu können. An den Marienhaus-Standorten St. Wendel, Ottweiler und Kohlhof werden – Stand Montag – gerade einmal sechs Corona-Patienten behandelt, keiner von ihnen intensivmedizinisch.

In Ottweiler haben sich aus Protest gegen den neuen Stellenschlüssel am Freitag 16 der 18 Beschäftigten der Intensivstation krankgemeldet, wie eine Krankenschwester der SZ berichtet. Die Pflegedienstleitung der Marienhausklinik habe daraufhin die Station abmelden wollen, doch dies habe „Doktor Wolfram“, also der Generalbevollmächtigte von Marienhaus, untersagt. Von „unhaltbaren Zuständen“ berichteten Pflegekräfte. Die Probleme gebe es schon seit einem Jahr, also lange vor Corona. Jeder Tag, an dem nicht gehandelt werde, könnten Menschen sterben.