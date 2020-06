Kostenpflichtiger Inhalt: Hintergrund : Bekommt das Sonntags-Shopping eine Chance?

Der verkaufsoffene Sonntag in Trier im April 2019. Einen solchen Betrieb kann sich niemand für dieses Jahr vorstellen. Doch nach Meinung der IHK würde ein Sonntags-Shopping dem Handel in der Region guttun. Foto: Friedhelm Knopp

Trier Im Lager liegt die Sommerware, doch die ist schwer an die Frau und den Mann zu bringen. Der Handel leidet trotz zwischenzeitlicher Öffnung weiter an dem harten Lockdown. Da könnte ein Shopping-Tag an einem Sonntag helfen. Doch das ist noch ungewiss.

Das laufende Geschäftsjahr ist für viele Unternehmen der reinste Horror. Die Corona-Krise hat beispielsweise den Handel, die Gastronomie oder die Hotellerie mit voller Wucht getroffen. Da ist Unterstützung und Verkaufsförderung absolut notwendig, findet die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) und prescht mit einem Vorschlag vor. „Es wäre wichtig, dass die zugebilligten verkaufsoffenen Sonntage auch in diesem und im nächsten Jahr rechtssicher und praktikabel stattfinden können“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, Jan Glockauer dem TV.

Dass das nicht selbstverständlich ist, liegt am rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetz. Nach aktueller Rechtslage kann die örtlich zuständige Kommune gegenwärtig an maximal vier Sonntagen pro Jahr durch Rechtsverordnung festlegen, dass Verkaufsstellen bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet haben dürfen. Der Antrag zur Sonntagsöffnung muss einen sogenannten Anlassbezug enthalten. Der Anlass muss einen nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag haben und ein Versorgungsbedürfnis der Bevölkerung rechtfertigen. Denkbare Anlässe sind Volksfeste, Märkte oder Messen. Coronabedingt dürfen derartige Veranstaltungen derzeit jedoch nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden.

EXTRA Der Handel in der Region Trier Dem Handel kommt in der Region Trier eine besondere Rolle zu. Insgesamt setzen die Handelsunternehmen in der Stadt Trier und in den vier Landkreisen jährlich fast 3,2 Milliarden Euro um. An der Spitze liegt dabei das Oberzentrum Trier, mit rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Spitzenreiter ist die Stadt Trier auch in der sogenannten Einzelhandelszentralität. Die Maßzahl von 190 beschreibt dabei das Verhältnis von Einzelhandelsumsatz und der Einzelhandels-relevanten Kaufkraft. Vereinfacht bedeutet das, Triers Anziehungskraft als Kaufstadt ist fast doppelt so groß wie die eigentliche Kaufkraft in der Stadt. Mit dieser Kennzahl liegt Trier auch bundesweit an der Spitze. Doch auch als Arbeitgeber und Ausbildungssektor spielt der Handel eine große Rolle. Von den knapp 180 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region sind rund 40 000 Menschen in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe angestellt. Auch hier nimmt die Stadt Trier mit über 13 000 Beschäftigten in diesem Segment eine bedeutende Rolle ein. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich zählt die Branche 8500 Beschäftigte, in Trier-Saarburg rund 7500, im Eifelkreis Bitburg-Prüm rund 6200 und im Vulkaneifelkreis sind es knapp 4600.

Doch damit gibt sich die Wirtschaft nicht zufrieden. Der Vorstoß der IHK Trier wird beispielsweise vom Handelsverband Trier (EHV) oder auch der City-Initiative begrüßt. Alfred Thielen, Geschäftsführer des Handelsverbands Region Trier, sieht in der IHK-Initiative die eigenen Pläne bestätigt. „Wir fordern seit langem, dass bei Sonntagsöffnungen kein besonderer Anlass bestehen muss.“ Zudem würde sich der Verband aber auch wünschen, dass die Geschäfte im Advent, im Dezember, öffnen dürften. „Wir haben eine ganz besondere Situation. Die wirtschaftliche Lage der Handelsunternehmen ist absolut kritisch. Da brauchen wir auch besondere Lösungen.“ Dass andere Regeln durchaus möglich sind, zeigt die Situation am ehemaligen Flughafen Zweibrücken, dort gab es 2019 15 genehmigte offene Sonntage, was viele Händler nicht verstehen und der Verband auch kritisiert.

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier, schätzt die Lage ebenso ein. „Verkaufsoffene Sonntage werden ja nicht nur dem Handel helfen, sondern auch der Gastronomie und der Hotellerie. Wir sitzen in dieser schwierigen Zeit alle in einem Boot.“ Und die Liberalisierung der Sonntagsöffnung sei absolut notwendig. „Wir brauchen verkaufsoffene Sonntage in diesem und im kommenden Jahr und auch während der Adventszeit.“

2020 werde es kaum einen Händler geben, der noch Gewinn macht, „und wir brauchen 2021 Umsatz, damit wir dann die Kredite bedienen können, die wir in dieser Situation aufnehmen mussten“. In Trier könnten seiner Meinung nach verkaufsoffene Sonntage an Termine wie „Wein in der City“, das „Heimat-Shoppen“ und den Weihnachtsmarkt gekoppelt werden.

Die neagtive Einschätzung zur Lage im Handel wird von der Blitzumfrage der IHK Trier belegt: Demnach rechnet fast die Hälfte der befragten Einzelhandelsunternehmen für das Jahr 2020 mit Umsatzverlusten von mehr als 25 Prozent; viele sogar mit mehr als 50 Prozent. Glockauer appelliert an die Politik: „Die Händler haben sich in dieser Krise vorbildlich verhalten und teilweise existenzbedrohende Umsatzverluste hinnehmen müssen. Sie setzen die vorgegebenen Hygienemaßnahmen vorbildlich um und verdienen im Gegenzug nun unsere volle Solidarität.“

In der Vergangenheit hat die Diskussion um verkaufsoffene Sonntage immer wieder für Auseinandersetzungen gesorgt. Einwürfe der Kirchen und Kritik der Gewerkschaften. Glockauer: „Wir hoffen, dass auch die Kirchen und Gewerkschaften diese besondere Situation der Handelsbranche erkennen.“

Bei der Gewerkschaft Verdi stößt der Vorschlag auf keine Gegenliebe: „Wir sind generell gegen Sonntagsöffnungen, ob im Normalfall oder auch jetzt während einer Pandemie. Die Leute haben den Euro nur einmal zum Ausgeben, das geht auch am Samstag oder in der Woche“, bezieht der zuständige Gewerkschaftssekretär Thomas Müssig Stellung. Er wünsche sich eher „Konsumschecks, die an den stationären Handel vor Ort gebunden sind“. Das wäre aus Verdi-Sicht eine gelungene Aktion, um den regionalen Handel zu stützen und auch den Menschen, „die wegen der Kurzarbeit weniger Geld in der Tasche haben“, zu helfen.

Und auch bei der rheinland-pfälzischen Arbeits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler steht die IHK mit ihrer Idee vor verschlossenen Türen. „Für allgemeine verkaufsoffene Sonntage bleiben die Bedingungen für die Durchführung aufgrund der Pandemie ohne Zweifel schwierig. Kontaktbeschränkungen bestehen in ganz Deutschland derzeit fort. Großveranstaltungen sind nach der Verständigung von Bund und Ländern wegen der besonderen Infektionsgefahr bis mindestens 31. August 2020 verboten. Die Rechtsprechung lässt keine verkaufsoffenen Sonntage ohne besonderen Anlässe zu“, teilt das Ministerium auf TV-Anfrage mit.