Prüm/Trier Wir haben die Antwort auf unsere Frage nach dem Vertrag, der den Bau der A 60 regelte. Ergebnis: Er existiert. Nur steht nicht drin, was viele vermuten.

Ein Staatsvertrag über den Bau der Autobahn 60, geschlossen zwischen dem Königreich Belgien und der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Dokument, so lautete der Hinweis unserer Leserin Margit Wachuda aus Neuerburg, müsse existieren, Anfang der 70er Jahre geschlossen zwischen den beiden Ländern. Denn auch die Belgier bauten eine Autobahn in der Verlängerung jenseits der Grenze, die A 27. Beide Autobahnen sind Teil der Europastraße 42.

Der TV fragte an mehreren Behörden-Stellen in beiden Ländern nach diesem Vertrag. Die Reaktionen in unserem Artikel von Donnerstag, 15. August, lagen sinngemäß zwischen „den gibt’s auf jeden Fall“, „wir schauen nach“ und „nie davon gehört“.

Und einer rief schon bald an: Hubert Weis, gebürtiger Trierer, aber „Eifeler aus Überzeugung“. Und zwar seit 1968: Weis, heute 74 Jahre alt, war Lehrer in Arzfeld und Prüm, leitete dort von 1993 bis 2000 die heutige Astrid-Lindgren-Schule und wohnte in Rommersheim. Später ging er als Leiter des Referats Förderschulen und Integration zurück nach Trier, zur Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Sozialdemokrat Weis war auch politisch tätig, in den Räten der Ortsgemeinde Rommersheim, der Verbandsgemeinde Prüm und im Kreistag, außerdem war er Kreisvorsitzender seiner Partei.