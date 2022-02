Kommunen : Der Retter, der ins Rathaus will

Am Sonntag steht er zur Wahl in der Verbandsgemeinde Arzfeld: Johannes Kuhl. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Es dürfte stürmisch werden: Die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Arzfeld stimmen am Sonntag über ihren neuen Bürgermeister ab. Johannes Kuhl, einziger Bewerber, könnte allerdings in den Tagen davor wetterbedingt noch ein paar andere Einsätze haben.