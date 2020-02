Kostenpflichtiger Inhalt: Epidemie : Ein Prümer im Coronacamp - Notfallversorgung für 120 Deutsche in Quarantänestation

Harald Igelmund (links) und ein Kollege in Germersheim. Foto: Philipp Köhler/DRK

Prüm/Gerolstein Es ist der bislang erste Einsatz dieser Art im Land – und ein Prümer ist verantwortlich: Harald Igelmund koordiniert in der Germersheimer Quarantänestation die psychosoziale DRK-Notfallversorgung der 120 Deutschen, die am Samstag aus China zurückgebracht worden waren.

Anruf bei Harald Igelmund – und die Kommunikation ist ein wenig beeinträchtigt. Das liegt aber nicht an ihm, sondern eher am Mobiltelefon: „Ich glaub, mein Handy ist ein bisschen warmgelaufen“, sagt er und lacht.

Ein Wunder wär’s nicht: Denn der 53-jährige Prümer ist Leiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des DRK im Eifelkreis – und hat in diesen Tagen eine besondere Aufgabe: Igelmund koordiniert den Einsatz seiner Kollegen in Germersheim. Denn dort, in der Südpfalz-Kaserne der Bundeswehr, sind die 120 Deutschen untergebracht, die am Samstag aus China zurückgeflogen worden waren.

INFO Interesse? Dann gern in Bitburg melden! „Wir suchen immer Leute für die Psychosoziale Notfallversorgung“, sagt Harald Igelmund. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei der Kreis-Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Bitburg melden. Die Telefonnummer: 06561/60200. Auch Harald Igelmund gibt gern Auskunft: Sofern er nicht gerade im Einsatz ist, erreicht man ihn unter 0160/7602153.

Der Grund dafür ist weltweit bekannt: das Corona-Virus (der TV berichtete). Inzwischen stellte sich heraus, dass zwei der Heimkehrer infiziert waren, sie kamen in ein Krankenhaus.

Alle anderen, darunter, sagt Igelmund, „21 Kinder, vom 13-Jährigen abwärts bis zum Baby“, leben derzeit in dem Kasernengebäude. Seit gut einer Woche sind Igelmund und seine – wie er – ehrenamtlichen DRK-Kollegen damit beschäftigt, die zurückgekehrten Landsleute zu betreuen.

„Am Donnerstagabend gab’s den Einsatzauftrag aus Berlin vom DRK-Generalsekretariat an die Leitungsgruppe Rheinland-Pfalz. Das ist die Stelle“, sagt Igelmund, „die alle größeren Einsätze und Katastrophenlagen in Rheinland-Pfalz koordiniert, an denen das DRK beteiligt ist.“

Harald Igelmund und seine PSNV-Kollegen stehen für Menschen bereit, denen ein Unglück geschehen ist, die bei einem Unfall jemanden verloren haben, denen man eine solche Nachricht überbracht hat. Oder die um einen vermissten Angehörigen bangen.

Unser Mann in Germersheim: DRK-Notfallbetreuer Harald Igelmund aus Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Und sie leisten diesen Dienst auch für alle Einsatzkräfte, von Feuerwehr bis Polizei, die mit Unglücken und anderen schwerwiegenden Ereignissen konfrontiert sind und mit der seelischen Belastung fertigwerden müssen.

Weshalb auch Germersheim bei Weitem nicht der dramatischste Einsatz sei, an dem er in seinen bisher 36 DRK-Jahren beteiligt war. Betreut werden müssen die 120 Bürger dennoch: Die Tage fern der Außenwelt sind lang. Innerhalb des Quarantäne-Hauses stehen deshalb durchgehend drei PSNV-Helfer zur Verfügung, außerhalb des Geländes sind es weitere sechs, die sich auch um ihre Kollegen drinnen kümmern, falls denen etwas auf der Seele liegt. „Und wir haben weitere fünf Leute, die bei Bedarf in den Quarantänebereich reingehen, um unsere Helfer zu unterstützen.“

Fazit nach einer Woche: „Es funktioniert recht gut bisher“, sagt Igelmund. Anfangs habe er „ziemlich viel Organisiererei“ gehabt – denn er musste die Kollegen finden, die nach Germersheim abgestellt werden konnten. Inzwischen läuft’s. „Stand gestern: Die Stimmung war sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Helfern sehr gut.“

Am Mittwoch dieser Woche entschied sich auch, wie lange sie wohl noch bleiben müssen: Das Corona-Virus, das eine schwere Lungenerkrankung auslösen kann, hat eine Inkubationszeit (die Phase von der Ansteckung bis zum Ausbruch) von etwa zwei Wochen. Wäre also noch einer der Heimkehrer positiv auf das Virus getestet worden, hätte das für alle anderen bedeutet: Wieder zwei Quarantänewochen. Abends war klar: Keiner ist neuinfiziert. Es scheint, als könnten alle bald nach Hause.

Die Gefahr eines Lagerkollers sieht Igelmund derzeit „absolut nicht“. Dennoch müsse man sich kümmern: „Gespräche sind wichtig. Und am Samstag ist ein ganzer Haufen Spiele eingetroffen. Monopoly, Mensch-ärgere-dich-nicht, Spieleteppiche“ – es müsse eben für Erwachsene wie für kleine Kinder etwas dabei sein. Und Bücher selbstverständlich. „Die Leute können ja nicht viel machen da. Aber es funktioniert recht gut bisher.“

Was auch daran liege, dass die Zeiten einfach andere sind: In der Station gebe es Internet, ganz von der Außenwelt abgeschlossen sei niemand, auch dank der Mobiltelefone.

Seit 17 Jahren leitet Igelmund die psychosoziale Notfallversorgung im Kreis. Und seit sechs Jahren ist er der PSNV-Beauftragte für Rheinland-Pfalz, zuständig auch für die Ausbildung der Kräfte und eben Aufgaben wie jetzt in Germersheim.

Deswegen koordiniert der Prümer auch den aktuellen Einsatz am nahezu entgegengesetzten Ende des Bundeslandes. Und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen: „Ich bin im Moment recht entspannt. Weil ich weiß: Ich habe gute Leute da drin. Ich habe gute Leute in der Hinterhand. Und gute Leute draußen an der Hotline für unsere Einsatzkräfte innerhalb des Hauses.“

Und alle, das betont er, machen das ehrenamtlich. Wie Harald Igelmund, im Tagesberuf Verwaltungsbeamter beim Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein. Für ihre Einsätze werden die Helfer von ihren Arbeitgebern freigestellt – auch das, findet er, sollte Erwähnung finden. „Denn die müssen das nicht. Das ist eine freiwillige Leistung.“