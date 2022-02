Coronavirus : Pflegeheime in der Eifel: Omikron schleicht sich ein

Das Seniorenhaus Sankt Elisabeth in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm In einigen Alten- und Pflegeheimen des Eifelkreises hat sich in den vergangenen Tagen das Infektionsgeschehen wieder zugespitzt. Im Prümer Haus Sankt Elisabeth gelten derzeit verschärfte Zutrittsregeln. Manche Häuser arbeiten am Anschlag.

Arbeiten unter Dauerdruck: Auch nach zwei Pandemie-Jahren kommen Beschäftigte und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen nicht aus dem Corona-Stress heraus. Aktuell betrifft das zum Beispiel das Seniorenhaus Sankt Elisabeth in Prüm: Wie das Gesundheitsamt des Eifelkreises bestätigt, sind dort, Stand Dienstag, 19 Menschen mit dem Erreger infiziert.

Das Geschehen hat sich offenbar in der vergangenen Woche entwickelt: Bei Routine-Schnelltests habe man am Mittwoch die ersten Ansteckungen entdeckt, sagt Michael Förster, Geschäftsführer beim Träger des Hauses, der Gesellschaft der Katharinenschwestern. Am Samstag habe dann das Gesundheitsamt sämtliche Bewohner und Beschäftigten einem PCR-Test unterzogen.

Seniorenhaus Prüm: Infektionen hoch, Verläufe mild

Inzwischen sind nach Angaben von Thomas Konder, dem Pressesprecher der Kreisverwaltung, „mindestens 19 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert sowie eine Hauswirtschafterin“. Deshalb sei für das Haus in Abstimmung mit der Heimleitung ein vorübergehendes Zutrittsverbot festgelegt worden.

Konder: „Der Zutritt von Besuchern kann derzeit nur in dringenden Fällen, wie beispielsweise im Sterbefall, unter Beachtung der getroffenen Hygienekriterien erfolgen.“

Wie Michael Förster aber ergänzend sagt, seien auch darüber hinaus Besuche möglich. Allerdings müssen diese abgesprochen werden. Eine Angehörige könne man dann in einem separierten Raum treffen.

Alle infizierten Bewohner, sagt Förster, seien geimpft. Die Krankheitsverläufe seien bislang sehr mild: „Die meisten haben keine Symptome, Vereinzelte einen leichten Husten.“ Niemand habe Sauerstoffbedarf oder Fieber.

Nahezu alle sind mehrfach geimpft

Die positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner, schreibt die Kreisverwaltung, seien über alle drei Stockwerke der Einrichtung verteilt untergebracht. „Alle Mitarbeiter wurden bisher negativ getestet und sind mindestens zweimal geimpft, viele auch bereits geboostert. 56 der 60 Bewohner sind geboostert, zwei sind zweimal geimpft. Zwei ungeimpfte Bewohner werden zweimal pro Woche getestet.“

Bleibt die Frage, wie das Virus ins Pflegeheim kommen konnte. Michael Förster vermutet, dass der Ursprung bei einer infizierten Person liegt, die vergangene Woche das Haus besuchte und bei der der Test nicht angeschlagen habe. „Vermutlich, weil die Viruslast zu niedrig war.“

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Kreisverwaltung, dass in weiteren Seniorenheimen ebenfalls Infektionen aufgetreten sind – und dass dort der Pflegebetrieb nicht ohne Weiteres habe aufrecht erhalten werden können.

Omikron: Viele nehmen das Virus nicht ernst genug

Zum Beispiel im Haus Eifelblick in Biersdorf. Dort waren einige Mitarbeiter infiziert. „Inzwischen ist der Höhepunkt überschritten. Das Heim musste jedoch vorübergehend auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen.“ Jutta Müller von der Verwaltung des Hauses bestätigt, dass sich die Lage beim Personal gebessert habe – „das ist ganz wichtig, aber wir sind noch nicht wieder im Normalbetrieb“.

Dass viele Häuser am Anschlag arbeiten, „das kann man auf jeden Fall sagen“, zumal sich Omikron so schnell verbreite. Auch wenn das Krankheitsbild bei dieser Virus-Variante meist nicht mehr so schwer sei wie bei vorangegangenen Mutationen. Bei hochbetagten, oft schwer vorerkrankten Menschen könne das trotzdem zu dramatischen Entwicklungen führen. Jutta Müller: „Ich glaube, dass viele das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen.“