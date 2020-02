Brauchtum : Damit die Kälte das Weite sucht

Wenn die Hütt brennt, sind alle zufrieden (Fotos oben aus Bickendorfer). Beim Errichten gibt es allerdings zuvor viel Arbeit (Foto unten aus Hosten). Foto: TV/Wilfried Kootz

Am Wochenende wird in den Dörfern der Eifel der Winter vertrieben.



EIFEL Wer wissen möchte, wie der Frühsommer wird, muss einfach nur schauen, wie der Wind bläst. Und zwar nicht an irgendeinem Tag, sondern am ersten Sonntag nach Fastnacht. In diesem Jahr ist es der 1. März - der Tag, an dem Winter vertrieben wird. Mit Hilfe eines großen Feuers, dessen Qualm die meteorologischen Daten liefert. „Wu den Damp vun der Hett gingät, su de Wand de ganze Virsumer bestäht!“, lautet eine alte Bauernregel aus den Tiefen der Eifel. Wem der Wind am Sonntag also ins Gesicht bläst, der weiß, was ihn in den kommenden Monaten erwartet.

Wissenschaftlichen Untersuchungen halten diese Prognosen aber nicht Stand – genauso wenig wie die Aussagen zur Wirkung des Feuers. Mit letzterem soll ja der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden - was allein schon mit Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche ein sehr gewagtes Vorhaben ist. Doch sind Traditionen nun mal nicht dazu da, um hinterfragt, sondern um gepflegt zu werden. Und immerhin: In diesem Jahr fällt das Ereignis auf den meteorologischen Frühlingsbeginn. Das ist doch schon mal ein ganz guter Ansatz.

Am Sonntag brennt also die Hütte beziehungsweise das Kreuz. Oder aber die Burg. Möglicherweise auch das Rad. Was ganz davon abhängt, wo der Winter vertrieben wird. Im Bitburger Stadtteil Mötsch beispielsweise ist es ein Strohbaum, der angezündet wird. Wobei Mötsch ohnehin ein Sonderfall ist. Dort gibt es nämlich nicht nur einen Strohbaum, sondern auch einen Strohbären. Der allerdings ist bereits an Rosenmontag oder Fastnachtsdienstag unterwegs, sammelt gemeinsam mit der Mötscher Jugend Geld und verschwindet dann wieder rechtzeitig in der Versenkung. Zu einer Begegnung mit dem brennenden Strohbaum kommt es also nicht.

Warum in Mötsch ein Baum brennt, während es in den Nachbargemeinden Haufen oder Kreuze aus Stroh sind, weiß keiner. Doch unterscheidet sich der Brauch von Ort zu Ort auch in vielen anderen Details. In Wiersdorf (VG Bitburger Land) zum Beispiel sammeln die Kinder und Jugendlichen bereits seit dem Herbst Zweige, um daraus Reisigbündel zu machen. Zusammen mit Stroh werden diese Bündel dann um das Kreuz gewickelt. Und wenn das Feuer brennt, gibt es im Gemeindehaus Nautzen für alle.

Einen ähnlichen Ablauf gibt es auch in vielen anderen Gemeinden. Wie beispielsweise in Walsdorf (VG Hillesheim). Allerdings werden dort keine Nautzen verzehrt, sondern Rühreier mit Speck. So wie in Hosten (VG Speicher). Nur mit dem Unterschied, dass in Hosten genau wie in Waxweiler (VG Arzfeld) ein Kreuz errichtet wird, während in Walsdorf wie auch in Steffeln (VG Obere Kyll) oder aber Neroth (VG Gerolstein) ein brennendes Rad den Hügel hinunterrollt. Es symbolisiert die Sonne, die mit ihrer Wärme den Winter vertreibt.

Im Gerolsteiner Orsteil Gees wird vor dem „Radscheewen“ noch der „Hedellig Koochen“, ein mit Buchweizenmehl und Drees hergestellter Pfannkuchen, angeboten. Aber das nur am Rande.

Zurück zum Rad, dessen Lauf durchaus unterschiedlich gedeutet wird. Während für die einen die Geschwindigkeit des Feuerrads ausschlaggebend ist, weil sich davon ableiten lässt, wie schnell der Winter vertrieben werden kann, haben andere die Laufruhe im Blick: Je gleichmäßiger sich das Rad bewegt, desto harmonischer wird das Jahr.

Eine explizite Erwähnung des Hütten- beziehungsweise Burgbrennens gab es bereits 1687. Gesichert ist diese Angabe aber auch nur, weil ein Bischof den Brauch seinerzeit wegen „abergläubischer Segnungen“ untersagte. Inzwischen jedoch hat sich die Kirche damit längst arrangiert.

