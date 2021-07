Tourismus : Schöne Anlage, starker Partner

Wird mit Unterstützung von Landal weiter wachsen: Der Ferienpark in Waxweiler, direkt am Freibad gelegen. Foto: Feriepark Waxweiler/Ferienpark Waxweiler

Waxweiler Und alle wollen in die Eifel: Der Ferienpark in Waxweiler wird künftig unter der Landal-Flagge segeln. Das niederländische Unternehmen übernimmt die Vermarktung der Anlage. Und sie soll deutlich größer werden.

Sonnige Nachrichten aus dem Prümtal, erfreulich nach all den Wolkenbrüchen: Das niederländische Tourismus-Unternehmen Landal Green Parks wird von Januar an den Ferienpark in Waxweiler mit seinen bisher 88 Bungalows und den Fünf-Sterne-Campingplatz vermarkten.

Zwar ändern sich die Eigentumsverhältnisse nicht – Claudia Suringh bleibt Eignerin der Anlage und des Campingplatzes – dafür aber wird der Park noch wachsen, und zwar kräftig: Wie Landal mitteilt, sollen weitere 60 bis 80 Ferienhäuser gebaut werden. Kalkulierte Gesamtkosten: etwa zehn Millionen Euro.

„Landal wird Vertragspartner von uns und die Häuser und Stellplätze vermieten und vermarkten“, sagt Claudia Suringh. Und dass sie „sehr glücklich“ sei über diese Entwicklung. „Das war immer unser Ziel.“

Klar, dass man in der Gemeinde ebenfalls happy ist: „Das hat uns sehr gefreut“, sagt Ortsbürgermeister Manfred Groben angesichts der Nachricht. Immerhin habe es ja in den vergangenen Jahren bereits mehrere Male Interessenten für den Park gegeben, die dann aber wieder abgesprungen seien.

Dafür kommt jetzt ein großer, der sehr bekannt und schon lange etabliert ist: Landal ist europaweit vertreten, in Deutschland betreibt man insgesamt 13 Parks, davon elf unter der Landal-Flagge. Mehr als die Hälfte davon liegen in der Region Trier: Stadtkyll, Leiwen, Kröv, Saarburg, Kell am See – und bald dann auch Waxweiler.

Das Unternehmen hat zwar noch vereinzelt Anlagen im Eigentum (Beispiel Stadtkyll), aber bei den meisten ist es mittlerweile wie in Waxweiler. Wobei dort dennoch eine besondere Konstellation besteht, denn jedes der 88 Häuser steht in Privateigentum. Die Eigner nutzen ihre Bungalows für mehrere Wochen selbst, in der übrigen Zeit werden sie an andere Feriengäste vermietet. Und so soll es auch mit den neu gebauten Häusern sein.

„Wir waren einfach der Meinung, dass Waxweiler in unser Portfolio passt“, sagt Landal-Sprecherin Simone Clemens. Man habe ohnehin in Deutschland expandieren wollen. Und das nicht zuletzt, „weil die Nachfrage immer noch steigt“. Das gelte für die Eifel, das gelte speziell auch für Ferienhäuser: „Das Ferienhaus steht allein, man ist für sich“ – bei vielen werde diese Art von Urlaub immer beliebter. Und trage, natürlich, auch in Corona-Zeiten zu den Buchungen bei: „Das war deutlich zu spüren“, sagt Simone Clemens mit Blick auf das vergangene Jahr.

Wie auch die Entwicklung, dass der deutsche Gast in den vergangenen Monaten im Land blieb: Weil er musste, weil er wollte. Bei Landal seien „vor Corona“ etwa 70 Prozent der Gäste Niederländer gewesen. Die anderen 30 Prozent kamen hauptsächlich aus Deutschland und Belgien. „Und jetzt ist es umgekehrt“, sagt Simone Clemens – etwa zwei Drittel der Landal-Gäste seien Deutsche.

Claudia Suringh, die ihre ersten toristischen Schritte selbst beim Unternehmen machte („ich bin ein Landal-Kind“), hat in den vergangenen Jahren bereits die gesamte Anlage in Schuss bringen lassen. Und sie plant ebenfalls eine Erweiterung des Angebots: Auf den Campingplatz kommen afrikanische „Lodges“: „Die werden behindertengerecht gebaut“, sagt Claudia Suringh.

Und damit könne man mit dem zuletzt entstandenen barrierefreien Wanderweg, der mitten durch den Park verläuft, „ein komplett abgerundetes Angebot machen“. Außerdem ist ein Spielplatz unter Dach geplant, „und auch die Gastronomie werden wir vergrößern“, sagt Claudia Suringh.