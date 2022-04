Leben retten : „Wir machen gemeinsam Tierschutz“ – Warum Bauern und Jäger mit Drohnen arbeiten

Die Kreisgruppe Bitburg-Prüm im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. und der Kreisverband des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau e.V. stehen gemeinsam für den Tierschutz. Mit Drohnen werden die Wiesen vor der Mahd nach Jungtieren abgesucht, um diese vor dem Mähtod zu retten. Foto: Höser Rudolf

Biesdorf Landwirte und Jäger arbeiten Hand in Hand. Mit Drohnen und deren Wärmebildkameras suchen sie Rehkitze und Feldhasen in Feldern, bevor der Mähbalken zum Einsatz kommt. Was die Drohne als Lebensretter bringt.