Forst : Geld von Bund und Land soll Waldbesitzern helfen

Vor allem Waldbruch durch Schneelast war in diesem Jahr ein Thema. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg Welche Fördermittel es für Waldbesitzer gibt, um Schäden zu beseitigen, darum ging es unter anderem bei der Video-Konferenz des Waldbauvereins Bitburg.

Das Interesse an dem Thema Fördermittel für Waldbaubesitzer scheint groß zu sein. Denn rund 60 Menschen hatten sich angemeldet zu der Videokonferenz, die vom Vorstandsmitglied des Waldbauvereins Bitburg, Nico Steinbach, moderiert wurde.

In einem Vortrag erläuterte Dr. Stefan Göbel vom Landesforsten, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Dabei wies er zunächst auf die Schäden hin, die in den vergangenen Jahren in den Wäldern aufgetreten sind. Dazu gehören die Trockenheit, aber auch Windwurf und zuletzt auch Schneebruch.