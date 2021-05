Julia, Angela und ihre Kinder : Eifeler Abiturientin unterstützt Familie in Uganda

Nach ihren vier Wochen in Uganda startet Julia Merkes aus Giesdorf ihr Spendenprojekt. Foto: Fritz-Peter Linden

Giesdorf Von der Traumreise zum Hilfsprojekt: Die Eifeler Abiturientin Julia Merkes hat einen Monat in Uganda verbracht. Heimgekehrt ist sie mit einer Mission.

Vielleicht war es der Bekannte ihrer Großtante: Der nämlich, erzählt Julia Merkes, stammte aus Mali. Und wenn er zu Besuch bei ihrer Familie war, erzählte er. Von seinem Land. Von Afrika.

Aber so richtig will das nicht reichen als Erklärung für Julias Wunsch, längere Zeit auf dem Kontinent zu verbringen: „Das war eigentlich schon immer mein Traum“, sagt die 18-Jährige aus Giesdorf, die im Frühjahr am Regino-Gymnasium Prüm ihr Abitur gemacht hat. „Ich weiß gar nicht genau, warum.“ Nur eines wusste sie: dass sie sich dort sozial engagieren wollte.

Dass sie dann gleich nach dem Abi nach Uganda flog, hat mit der Reisegruppe zu tun, über die wir im TV an Weihnachten berichteten: Die Eifeler finanzierten der Schule in der Gemeinde des Vinzentinerpaters Joseph Ddungu Ssessaazi einen Brunnen und wollen der Pfarrei auch künftig helfen.

Dieter Pilzecker aus dem Nachbardorf Rommersheim hatte die Reise organisiert: Also rief Julia, als sie den Artikel gelesen hatte, in Rommersheim an. Pilzecker stellte den Kontakt zum Pater her, „und der hat mich eingeladen – ich war direkt herzlich willkommen“, sagt Julia.

Foto: Julia Merkes 22 Bilder Starke Eindrücke: Julia Merkes und ihre Uganda-Reise

Und dann ging’s rüber, im April. „Die ersten Tage waren schon schwierig, ich hätte anfangs nicht gedacht, dass ich mich da zu Hause fühlen würde.“ Zumal sie aus dem Eifeler Schnee in die afrikanische Hitze geraten war. „Echt heftig. Aber sobald man sich eingelebt hatte, war es wirklich sehr sehr schön und sehr familiär.“ Und, wie sie gelernt hat, „kale, kale – das heißt so viel wie: okay, okay, alles jut.“

Schnell erledigt waren auch ihre Bedenken, ob ihre Kleidung unpassend sei. Aber: kein Problem, „die sind alle super tolerant. Allerdings bin ich nicht gerade der größte Spinnenfreund. Aber die haben das alle mit Humor genommen und in meinem Zimmer schon mal die Spinnen gejagt.“

Die Reise wurde zur tollen Erfahrung: „Man muss offen sein und sich auf alles einlassen“, sagt Julia. Und so stürzte sie sich immer tiefer in ihr Afrika-Abenteuer. Zu dem, klar, auch eine Safari gehörte. „Elefanten, Giraffen, das ist natürlich toll, wenn man so was direkt vor sich sieht.“ Am Äquator war sie ebenfalls. Und lernte, das Essen zu schätzen. Wichtiger Punkt, denn da, sagt sie und lacht, verstünden ihre Gastgeber keinen Humor.

Was aber bei ihr den tiefsten Eindruck hinterlassen habe, „das waren auf jeden Fall die Kinder. Die haben jeden Tag vor meiner Tür gestanden und gewartet. Ich konnte wirklich keinen Schritt alleine gehen. Und das begleitet mich auch immer noch.“

Was Julia ganz besonders begleitet, auch jetzt, seit sie in die Eifel zurückkehrte, ist die Familie von Angela: Für die Mutter und deren vier Kinder, vom gewalttätigen, alkoholkranken Vater verlassen, „will ich kämpfen, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“

Es fing damit an, dass ihr unter all den fröhlichen Dorfkindern ein vierjähriges Mädchen auffiel, das immer so traurig wirkte. Und meistens allein auf der Wiese saß. Sehr viel Zeit habe sie dann mit der kleinen Elisabeth verbracht.

Irgendwann habe sie die Mutter aufgesucht, „und sie hat mir ihr Zuhause gezeigt. Das war das erste Mal während der Reise, dass mir die Tränen ins Gesicht schossen und mich das Elend der Menschen tief gefasst hat.“

Elisabeth und ihr siebenjähriger Bruder Deus sollen im Sommer in die Schule gehen. Nur sei das in Uganda anders als bei uns: Für den Schulbesuch muss man bezahlen. Auch Dinge des täglichen Lebens müssen die Familien ihren Kindern finanzieren. „Zum Beispiel müssen sie auch ihr eigenes Klopapier mitbringen. Und das ist da nicht so billig wie hier.“ Die berüchtigte deutsche Klopapierknappheit während der ersten Coronawochen im vorigen Jahr erscheint einem da wie Hohn.

Und anstatt nur traurig mitzufühlen, entschloss sich Julia zum Handeln. „80 Euro im Jahr kostet die Grundschule, 100 Euro die weiterführende Schule“, sagt sie. Und dieses Geld wolle sie für Elisabeth und Deus aufbringen. Zumal die Kinder dort täglich zwei Mahlzeiten erhielten.

Sie half auch Angela im Haus, vermittelte ihr das Gefühl, „dass sie nicht mehr alleine ist, sondern dass wir ab jetzt alles zusammen schaffen“, sagt Julia. Mit den ersten Spenden, die sie aus Deutschland mitgebracht hatte, kaufte sie „einfache Dinge wie Seife, Zahnbürsten und Kleidung. Mein Ziel ist es natürlich, langfristig zu helfen. Daher habe ich mich dazu entschlossen, ein kleines Projekt aufzubauen.“ Mit dem sie dann vielleicht nicht nur Angela und ihren Kindern, sondern auch anderen Familien unter die Arme greifen möchte.

Sie habe die Menschen in Uganda sehr bewundert, sagt Julia. „Ich denke auch hier in Deutschland noch oft an sie und versuche mir immer wieder bewusst zu machen, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und einfach mit dem glücklich zu sein, was man hat. Und das ist hier in unseren Verhältnissen ja sogar ziemlich viel.“

Und natürlich will sie wieder hin. „Ja, das hab ich auf jeden Fall vor. Je nachdem, wie es mit dem Projekt klappt und wie es mit ihrem Studium aussieht, das sie im Herbst beginnen will: Physiotherapie. Und auch dort werden ihre Schützlinge in der zweiten Heimat sie in ihren Gedanken begleiten: „Wenn du diese Liebe von den Kindern spürst“, sagt Julia Merkes, „dann geht da eigentlich gar nichts drüber.“

Die Prümer Reisegruppe (der TV berichtete) plant, demnächst einen Hilfsverein zu gründen, unter dessen Dach auch Julia Spenden sammeln will. Jetzt aber gelte es keine Zeit zu verlieren, sagt sie, damit Angela und deren Kindern vor Schulbeginn geholfen werden könne. Wer sich darüber mit Julia austauschen oder Fragen stellen möchte, kann sie per E-Mail kontaktieren. Anschrift: juliamerkes@web.de

Wir drücken die Daumen. Denn was Julia da angefangen hat, ist ziemlich kale, kale. Und große Klasse.