Zack und steht – beinah: die Sporthalle auf Zeit am Gymnasium Prüm

Wächst heran in der Prümer Wandalbertstraße: die temporäre Turnhalle für das Regino-Gymnasium. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Am Prümer Schulzentrum in der Wandalbertstraße wächst gerade ein Bau heran, der später wieder verschwinden soll: eine Halle, in der die Regino-Gymnasiasten turnen sollen, wenn ihr Gebäude demnächst saniert wird. Die Logistik: ebenfalls sportlich.