Prüm Nach drei Jahren als Geschäftsführer im St.-Joseph-Krankenhaus Prüm hört er auf: Ein Gespräch mit Theo Korth kurz vor Schluss und mitten in den Corona-Wochen.

Aber allen ist klar, dass in Sachen Corona vieles noch überhaupt nicht klar ist. Die Lage ändert sich täglich – und Korth spricht eine Warnung aus: Was immer auch intern geregelt sein mag – sollte sich die Situation verschlimmern, drohen in allen Hospitälern irgendwann Engpässe bei Schutzkleidung und anderem Material: Masken, Handschuhe, Kittel, Schutzbrillen.

Weshalb Theo Korth auch bereits seit Wochen per Telefon und E-Mail an allen möglichen Stellen versucht, den Bestand für Prüm langfristig hinzubekommen.

Stress? Bestimmt. Schlimm? „Wenn solche Probleme auftreten“, sagt Theo Korth und lächelt kurz, „dann arbeite ich nicht ungern daran.“ Denn dann kann er zeigen, wofür er da ist. Loslegen, machen, nerven. Es sei nun einmal so – „ich häng an dem Beruf. Wegen dem Janzen“, wie er mit kräftigstem Nordeifeler Akzent sagt.

Das „Nein“ kam unterdessen nicht ursprünglich von der KV: In einem solchen Genehmigungsverfahren fragt die nämlich bei den Krankenkassen an, ob etwas gegen die Anstellung der Ärzte spreche. Stellvertretend für alle Kassen antwortet dann eine – in diesem Fall die AOK. Und die sagte nein. Was Korth dazu brachte, dort einmal anzurufen. Ergebnis des mit deutlichen Worten geführten Telefonats: Man fand eine tragbare Regelung, die Genehmigung ist erteilt.