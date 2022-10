Ruhestörung : Lärm und Vandalismus in Prüm: Was die jungen Leute sich wünschen

Tagsüber ruhig, abends ändert sich das: die Bushaltestelle im Prümer Gerberweg. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Ärger im Prümer Gerberweg: Die Bushaltestelle hinter dem Gymnasium ist beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Aber weil es dort auch laut zugeht, sehen sich die Anwohner massiv gestört – wie am Mittwoch berichtet. Was sagen die jungen Leute dazu? Und was könnte Abhilfe schaffen?