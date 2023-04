Medizinische Versorgung Radiologie in Prüm: Neue Leitung, neue Pläne

Prüm · Nicole Schmitz, Fachärztin für Radiologie und Diplom-Biologin, leitet von Montag an die Röntgenabteilung am St. Joseph-Krankenhaus Prüm. Das teilt das CDT Strahleninstitut in Köln mit – die Pläne in Prüm reichen aber noch weiter.

27.04.2023, 12:03 Uhr

Das Prümer St.-Joseph-Krankenhaus. Foto: Fritz-Peter Linden

Es klingt nach einer weiteren Aufwertung des Standorts Prüm, nachdem im St.-Joseph-Krankenhaus bereits die Station für Augenheilkunde kräftig ausgebaut wurde: Die Radiologie-Fachärztin Nicole Schmitz leitet von Montag an die Röntgenabteilung, wie das CDT Strahleninstitut in Köln mitteilt. Das Institut hatte im Oktober die Radiologie im Krankenhaus übernommen.