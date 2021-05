Umwelt : Nicht alles Grün ist wirklich schön

Nicht alles Grün ist gut und schön: Die Prüm in der Nähe des Ausstellungsgeländes. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Prüm ist auf dem nahezu gesamten Abschnitt im Stadtgebiet von Grünalgen befallen. Jetzt stellt sich die Frage: Warum – und wie wird man den unerwünschten Bewuchs wieder los?

Nährstoffe im Wasser – das klingt zunächst nicht sonderlich schlimm, denkt man als Laie. Nährstoffe sind doch gut. Aber die Probleme beginnen dann, wenn zu viele von ihnen in Fluss oder See landen: Phosphor gehört dazu, ebenso Stickstoff.

Sind die Einträge zu hoch, stellt sich auch ein verstärktes, aber unerwünschtes Pflanzenwachstum ein, Fachbegriff Eutrophierung. Und dann kann es bald so aussehen wie derzeit in der Prüm: Alles grün. Und zu viel Grün. Lauter Algen nämlich, die fröhlich vor sich hin wuchern.

INFO Auch Rasenschnitt gehört nicht ins Wasser Wer geschnittenes Gras in Flüsse und Seen oder an deren Ufer wirft, begeht eine strafbare Gewässerverschmutzung. Darauf weist Rosi Moser vom Anglerverband Eifel hin. Der biologische Abbauprozess entziehe dem Wasser Sauerstoff und dadurch den Lebewesen im Gewässer die Lebensgrundlage. Außerdem setze beim Verrotten eine Gärung ein, die aus dieser Masse austretenden sauren Säfte führen zu Sauerstoffentzug, Verpilzung und Faulschlammbildung. Das zerstört die natürliche Uferwegitation und fördert stickstoffliebende Pflanzen wie Brennessel, Springkraut und Knöterich. Da die Wurzeln dieser Pflanzen die Uferränder nicht stabilisierenkomme es bei Hochwasser zu Uferabbrüchen. Nicht zuletzt „kann das Schnittgut abgeschwemmt werden und Durchlässe verstopfen“.

Einer, dem der Algenbewuchs auffiel, ist Klaus Roden, Chef des Prümer Waldcampingpatzes: Er hat den Flussabschnitt gepachtet, der durch die Anlage verläuft. „Damit unsere Gäste angeln können, ohne dass es Probleme gibt“.

Die Probleme hat er jetzt an anderer Stelle. Im Wasser nämlich seien so viele Algen wie selten zuvor. „Das ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt“, sagt Roden. „Weiß der Teufel, wo das herkommt. Es muss ja was im Wasser sein.“

Das Resultat jedenfalls nennt er „eine Sauerei. Das Wasser ist dreckig. Wie das jetzt die Fischerei beeinflusst, kann ich aber noch nicht sagen.“ Die Antwort darauf hat Rosi Moser vom Anglerverband Eifel. „Das ist ganz einfach: Kein Sauerstoff, keine Fische. Die ziehen dann in die Nebengewässer.“

Der Algenbefall sei auch insofern ungewöhnlich, sagt Roden, als die Prüm noch vor einigen Monaten, beim Frühjahrshochwasser, kräftig durchgespült worden sei.

In den vergangenen Wochen aber – und vor dem starken Regen – führte sie wenig Wasser. Und der Bewuchs setzte sich auch im weiteren Verlauf durch das Stadtgebiet fort. An einigen Stellen sah es aus, als habe jemand schubkarrenweise Rahmspinat ins Wasser gekippt. Das kann auch Rasenschnitt sein, den jemand hineingeworfen hat. Dennoch entzieht auch er dem Wasser Sauerstoff (siehe Info).

Stadtbürgermeister Johannes Reuschen ist das Problem auch bekannt, er verweist aber darauf, dass dabei die Kreisverwaltung und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) die verantwortlichen Ansprechpartner seien.

Wir fragten, was die Ursache sein könne und ob die Behörden etwas dagegen unternehmen wollen. Antwort der Kreisverwaltung: Man sei, wie der TV, ebenfalls von Prümer Bürgern über den Befall informiert worden. Sie hatten auch Fotos geschickt, die Kreisverwaltung leitete alles an die SGD Nord weiter. Die Regionalstelle Trier antwortet ausführlich, in einem gemeinsamen Schreiben mit dem Landesamt für Umwelt.

Das Nährstoffangebot, heißt es darin, könne „in diesem Abschnitt hauptsächlich aus diffusen Belastungen aus der Landnutzung stammen, zu einem kleinen Anteil auch aus kommunalen Kläranlagen“. Der letzte Punkt ist aber schnell auszuschließen: „Da oben“, also auf dem Abschnitt zwischen der Prüm-Quelle im Wald bei Ormont und Stadt, „sind gar keine Kläranlagen“, sagt Aloysius Söhngen, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Und bevor die für viele stets erstverdächtige Landwirtschaft als Verursacher ausgemacht wird, sind weitere Möglichkeiten zu betrachten, wie die SGD mitteilt: „Im Frühjahr gelangt durch zum Teil noch nicht voll ausgebildete Belaubung am Ufergehölz – oder gar fehlendes Ufergehölz – besonders viel Einstrahlung in das Gewässer: Es wächst umso ,besser’.“ Außerdem erfolge bei ausbleibendem Regen auch keine „mechanische Reinigung durch höhere Abflüsse“. Knapp gesagt: Wenn im Wasser keine Bewegung ist, fließt auch nichts davon, was nicht reingehört.

Vielleicht seien im Fluss auch nicht genug „abweidende Wirbellose, die die Algen normalerweise kurz halten“, darunter einige Arten von Eintags- und Köcherfliegenlarven oder Schnecken, die sich von Algen ernähren. Die Ursache für deren Fehlen „könnte eine Störung dieser Organismen sein, im schlimmsten Fall ist eine Vergiftung erfolgt, und dadurch findet keine Abweidung statt“.

Zuletzt könne es auch daran liegen, dass es an Fischen mangelt, die auf der Suche nach Nahrung den Gewässergrund bearbeiten und dadurch den Algenwuchs verringern. Der Oberlauf der Prüm sei aber Forellenregion. Und dieser Fisch sei „weniger intensiv am Gewässerboden aktiv“ als andere.

Und die Bauern? Wir fragen Peter Meyer, den Ortsbürgermeister von Weinsheim – die Dörfer Willwerath und Hermespand im Tal der Prüm gehören zur Gemeinde: Ihm ist von intensiver Bewirtschaftung auf dem Abschnitt nichts bekannt. „Ich wüsste auch nicht, dass die Bauern da Gülle bis an die Prüm fahren.“

Fest stehe: Der starke Grünalgenbefall sei ein Zeichen dafür, „dass das biologische Gleichgewicht zurzeit gestört ist“, sagt Martina Knauf, Umwelt-Abteilungsleiterin bei der Kreisverwaltung.

„Insbesondere die Kleinstlebewesen spielen im komplexen Ökosystem des Fließgewässers eine bedeutende Rolle. Sie verwerten organisches Material und sind selbst wiederum Nahrungsgrundlage, zum Beispiel für Fische. Die kleinen, unscheinbaren, fast nicht sichtbaren Organismen reagieren direkt auf Veränderungen ihres natürlichen Umfelds.“ Und im Fall der Prüm, ergänzt sie, „ist die Veränderung des Gesamtgefüges deutlich sichtbar geworden“.

Die Prüm ist von Algen befallen, mehr als je zuvor - wie hier auf dem Abschnitt am Campingplatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Nicht alles Grün ist gut und schön: Die Prüm ist von Algen befallen, mehr als je zuvor. Foto: Fritz-Peter Linden