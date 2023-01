Gewässer wird 50 Jahre alt : 50 Jahre Stausee Bitburg: Ein Rückblick mit historischen Fotos

Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon 8 Bilder Historische Aufnahmen aus den Anfangsjahren des Stausee Bitburg

Biersdorf am See Vor 50 Jahren wurde der Stausee Bitburg eröffnet. Unser Gastautor blickt zurück auf die Entstehung eines der beliebtesten Eifeler Ausflugsziele. Seltene Aufnahmen zeigen, wie es früher ausgesehen hat.

Was verbindet Sie mit dem Stausee Bitburg? Sind es die Rundgänge über den Seeuferweg, das Beobachten der hinab rauschenden Wassermassen an der Staumauer, mutige Schritte durch das eiskalte Nass des Kneipp-Beckens, eine Kanu- oder Tretbootfahrt über die 35 Hektar große Wasserfläche oder laue Sommerabende mit Familie und Freunden auf der Seeterrasse? Vielleicht sind es auch Erinnerungen an das legendäre Stauseefest mit Festzelt und großem Feuerwerk oder an die neueren Open-Air-Events mit schwimmender Bühne.

Der Autor TV-Gastautor Thomas Konder vor dem Stausee Bitburg. Das Gewässer wird 50 Jahre alt. Foto: TV/Thomas Konder TV-Gastautor Thomas Konder hat sich mit den mehrteiligen „Bitburger Häusergeschichten“ sowie weiteren Beiträgen zeitgeschichtlichen, regionalen Themen gewidmet. Im Beruf leitet Konder die Pressestelle der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Meine ersten Begegnungen mit dem noch jungen Eifel-Gewässer fanden als Grundschüler statt, als der Schwimmunterricht im Hallenbad des Dorint-Hotels oft für einen großen Spaß sorgte. Viele Jahre später kamen schöne Stunden an der Kegelbahn, im Hotel-Restaurant mit traumhaftem Seeblick, der „Bierstube“ oder der Hotel-Terrasse hinzu. Das Gebäude wurde zum Ort für Familien- und Betriebsfeiern, für dienstliche Tagungen und unzählige Wochenendausflüge. Vor allem jedoch wurden Hotel und See zu einem der wichtigsten touristischen Ziele der Eifel. Urlauber aus Benelux, aber auch inländische Gäste, entdeckten die aufgestaute Prüm schnell als nahe liegenden Reisetipp. Wer Brauerei, Teufelsschlucht und Eifelpark auf dem Plan hatte, kam am Stausee nicht vorbei. Familienurlauber, Wanderer, Sportbegeisterte und Geschäftsreisende bescherten dem Eifeltourismus dank wachsender Besuche in Biersdorf einen nachhaltigen Auftrieb.

Hiobsbotschaft zum runden Geburtstag

Als das „Dorint Seehotel & Resort Bitburg“ im vergangenen Herbst seine Schließung verkündete, saß der Stich mitten ins Herz der Südeifel tief - zumal die Botschaft ausgerechnet in das Jahr des 50. See-Geburtstags hinein schwappte. 1972 wurde das „Stausee Bitburg“ benannte Großprojekt nach zweijähriger Bauzeit feierlich eröffnet. Zuvor war der untere Verlauf der Prüm – dort, wo sich das enge Flusstal zu einer Talmulde öffnet – immer wieder von Überflutungen betroffen. Um eine Niedrigwasserregulierung zu schaffen, wurde Ende 1970 mit dem aufwendigen Bau einer 15 Meter hohen Staumauer zwischen Biersdorf und Wiersdorf begonnen, die das Flüsschen zu einem etwa zwei Kilometer langen und bis zu neun Meter tiefen Rückhaltebecken aufstaute.

Über den Bau von Talsperren wurde schon vor dem 2. Weltkrieg nachgedacht, um eine langfristige Wasser- und Energieversorgung in der Eifel-Mosel-Region sicherzustellen. Die eigentliche Idee, dies im Prümtal zu verwirklichen, ergab sich im Flurbereinigungsverfahren: Eine ertragbringende landwirtschaftliche Nutzung des stets hochwassergefährdeten Flussbetts wäre hier nur nach einem sehr kostenintensiven Eingriff möglich gewesen. Die Idee, wasserwirtschaftliche und touristische Belange miteinander zu verflechten, nahm Form an; Ende der 1960er war der Stausee Bitburg beschlossene Sache.

Umgerechnet 3,3 Millionen Euro wurden mit Unterstützung von Bund und Land in das Vorhaben investiert und ein kommunaler Zweckverband unter dem Vorsitz von Landrat Karl Vogt gegründet. Mit der Erschließung von Straßen, Parkplätzen und Wanderwegen wurde ein Naherholungsgebiet in Form gebracht – Biersdorf veränderte sich nachhaltig, wurde zu einem Tourismusort und erhielt 1995 den Namenszusatz „am See“. In Ufernähe und im Ort entstanden Hotels, Gaststätten und Ferienwohnungen. Zum größten Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde entwickelte sich das am Seeufer gelegene Hotel. Der Kölner Unternehmer Herbert Ebertz, der sich vor allem mit dem Aufbau der Dorint-Hotelgruppe einen Namen gemacht hatte, besuchte die Eifel gerne und war vom Stausee als Hotelstandort schnell überzeugt.

Nach Vollendung des 1. Teilabschnitts konnte das „Sporthotel Südeifel“ mit seinen zunächst 220 Betten im Dezember 1971 nach eineinhalbjähriger Bauzeit seine Türen öffnen. Ein Feriendorf mit 80 Bungalows sollte folgen und auch ein fünf Hektar großer Campingplatz stand auf dem Papier. Die Fertigstellung von Wegen, Terrassen und Uferanlagen war Ende Mai 1973 Anlass für eine weitere Feier: Die „Fest- und Werbetage“ boten Einheimischen und frühen Touristen ein Spektakel mit Musik- und Tanzauftritten, sportlichen Wettkämpfen und erstmals einem „Stausee in Flammen“ mit viel Licht und Feuerwerk. Das Fest sollte den Weg für die touristische Nutzung von See und „Erholungspark“ ebnen.

Der in der Ansprache des Landrats erhoffte Impuls für den Fremdenverkehr traf sein Ziel: „Sie befinden sich hier in einem Gebiet, das hervorragende Voraussetzungen für den Fremdenverkehr bietet, das touristisch jedoch noch wenig erschlossen war. Wir sind überzeugt, dass unser Erholungspark den Fremdenverkehr fördern und dazu dienen wird, sowohl unseren Gästen Erholung zu bieten, als auch zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur beizutragen.“

Stausee Bitburg: Ein Blick auf die Anfänge

Noch kein See zu seh‘n: Blick von Norden bis nach Wiersdorf. Die Prüm fließt in schmalen Schleifen durch die Talaue. Von links öffnet sich das Kannenbachtal, wo sich heute Kiosk, Seeterrasse und Parkplatz befinden. Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon

1971: Am südlichen Ende wächst die Staumauer empor, rechts der gerodete Uferbereich. Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon

1971 öffnet das Dorint-Hotel, Nebengebäude und Uferanlagen entstehen 1972. Aus heutiger Sicht ungewohnt wirkt der Uferweg, der damals als „Promenadenstraße“ angelegt war Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon

Straßenbauarbeiten am südlichen Seeufer mit Vorarbeiten für den Parkplatz an der Staumauer. Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon

Grußansprache von Landrat Karl Vogt während der „Fest- und Werbetage“ im Mai 1973. Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon

Leinen los am Stausee Bitburg: In Hotelnähe startende Rundfahrten im Mai 1973 Foto: Matthias Heinz / Archiv Stephan Garcon