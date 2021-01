Kostenpflichtiger Inhalt: Blick ins neue Jahr: Die Vorhaben der Verbandsgemeinde Prüm : Wind, Sonne und mehr im Prümer Land

Der Schwarze Mann, aus Richtung Auw gesehen. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Was bringt 2021 in der Verbandsgemeinde Prüm? Vor allem sollen die erneuerbaren Energien in die Gänge kommen. Und die Schulen besser ans Netz.