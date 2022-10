Mit Bauern- und Krammarkt : Warm anziehen, Leute: In Prüm ist Mantelsonntag

Bummeln, shoppen, Schwätzchen halten: Mantelsonntag in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Prüm ruft zum Mantelsonntag: Wer sich für den Winter eindecken will, sollte in der Stadt alles Nötige finden – nicht nur Mantel und Jacke. Der Sonntag geht übrigens schon am Freitag los. Sozusagen.