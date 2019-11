BITBURG Voraussichtlich Ende 2020 bis Anfang 2021 soll das Parkhaus Annenhof abgerissen werden. Danach wird zwar ein neues gebaut, doch bis dahin stellt sich mit Sicherheit eine Frage: Wohin mit den parkenden Autos?

Als im April in der öffentlichen Sitzung des Planungsdialogs Aktive Innenstadt der Vergleich zwischen der damaligen und der zukünftigen Parkplatzsituation präsentiert wurde, war das Ergebnis für einige doch recht überraschend. Obwohl durch die Umgestaltung der Plätze Am Markt und Grüner See sowie des Bereichs um die Liebfrauenkirche einige Parkplätze verschwinden werden, soll sich das Parkraumangebot in den kommenden zwei bis drei Jahren unterm Strich spürbar erhöhen.

Was die Parkplatzsituation während der Baumaßnahme betrifft, so gebe es durchaus Möglichkeiten, den vorübergehenden Verlust an Stellflächen zu kompensieren, erklärt Steffes. So könne beispielsweise durch den ohnehin vorgesehenen Abriss des ehemaligen Aldi-Gebäudes in der Gartenstraße zusätzlicher Parkraum geschaffen werden, sagt er. Darüber werde auch noch an anderen Stellen nach Übergangslösungen gesucht. „Wir haben das schon auf dem Schirm“, sagt Steffes. Wichtig sei eben nur, dass die beiden Projekte Parkhaus und Bit-Galerie so getaktet würden, dass sie aneinander vorbeikommen.