Bundestagswahl 2021 : Der Trend geht zur Briefwahl

Die Zahl der Briefwähler steigt in den beiden Eifelkreisen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg/Daun In den Eifelkreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel ist ein deutlicher Zuwachs an Briefwählern zu verzeichnen. Zwei Wochen vor der Wahl liegt in einigen Verbandsgemeinden der Anteil schon bei einem Drittel aller Wahlberechtigten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clara Kühne

(ckü) Es sind noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl und viele Menschen in der Eifel haben bereits ihr Kreuzchen gemacht: Sie haben per Briefwahl abgestimmt. Briefwahl, also die Stimmabgabe per Post, ist ein legitimes und natürlich anonymes Wahlverfahren, das sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut. Bereits die Landtagswahl im Frühjahr, mitten in der Corona-Pandmie, hat das besonders deutlich gezeigt.

Auch in kleinen Dörfern, in denen kein Wahllokal öffnet, hat die Briefwahl ihre Vorteile. Die Verbandsgemeinde (VG) Südeifel zum Beispiel hat 38 Wahlbezirke und 66 Ortsgemeinden. Somit werden in 28 Orten der Verbandsgemeinde keine eigenen Wahllokale eröffnet. Die Briefwahl kann somit das Wählen in diesen Gemeinden erleichtern und mehr Menschen zur Wahl bewegen.

Viele Ortsgemeinden rechnen mit einem Zuwachs an Briefwählern im Vergleich zur Landtagswahl im März. Damals gab es zum Beispiel in der Stadt Bitburg 4700 Briefwähler bei 10 700 Wahlberechtigten. Zur Bundestagswahl sind bis Anfang September schon circa 3000 Anträge, bei circa 11 000 Wahlberechtigten, eingegangen.

Lesen Sie auch Landtagswahl : Zahl der Eifeler Briefwähler wird sich verdoppeln

In der VG Bitburger Land gab es zur Landtagswahl 8200 Briefwahlanträge. Zur jetzigen Bundestagswahl rechnen die Verantwortlichen bei circa 19 200 Wahlberechtigten mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu den Landtagswahlen.

Auch in der VG Prüm wird mit einer großen Zahl an Briefwählern gerechnet. Für die Bundestagswahl geht die VG von circa 7500 Briefwählern aus.

In der VG Daun hatte bis zum 6. September bereits über ein Drittel aller Wahlberechtigten (6288 von 18 125) einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Im Vergleich: Bei der vorigen Bundestagswahl waren es nur 4078 Briefwähler.

Lesen Sie auch Landtagswahl 2021 : So läuft die Landtagswahl im Eifelkreis

Die VG Südeifel vermeldet ebenfalls eine steigende Zahl von Briefwählern: Bislang haben gut 4800 von 12 521 Wahlberechtigten einen Antrag auf Briefwahl gestellt - ebenfalls über ein Drittel (vorher: 3055 von 12 990).

Auch in der VG Gerolstein sind viele Briefwahlanträge eingegangen: Von 24 027 Wahlberechtigten haben bereits 8769 einen Antrag auf Briefwahl gestellt. (2017: 10552 Wahlberechtigte / 2666 Briefwahlanträge)

Die VG Speicher hatte 2017 genau 1840 Briefwahlunterlagen vorliegen. Für die kommende Bundestagswahl sind schon über 2000 Anträge eingegangen.

Der VG Arzfeld liegen für die diesjährige Wahl bisher rund 1900 Briefwahlanträge vor bei circa 7000 Wahlberechtigten (2017: 1674 Briefwähler bei 7123 Wahlberechtigten). Die VG erwartet, dass - wie bei den Landtagswahlen im März - etwa 3050 Wähler ihre Stimme per Brief abgeben werden.

In der VG Kelberg wurden schon 1849 Briefwahlunterlagen ausgestellt, bei 5839 Wahlberechtigten. Das ist ungefähr ein Drittel (2017: 1222 Anträge auf Briefwahl).