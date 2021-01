Kriminalität : Leichte Hoffnung und große Sorge

Trier Auch wenn die Corona-Lage in den Gesundheitsämtern der Region derzeit leicht entspannt ist, besteht die Angst vor der Ausbreitung der als gefährlicher geltenden Virus-Varianten.

In der Tat ist die Lage in der Region deutlich entspannter als noch vor Weihnachten. Zum Beispiel in der Vulkaneifel. Dort ist die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner, in sieben Tagen deutlich gesunken. „Wir hatten am 11. Dezember mit einer Inzidenz von 211 den bisherigen Höchststand. Seither geht die Inzidenz langsam, jedoch immer wieder mit Schwankungen verbunden, zurück“, sagt Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamtes in Daun. In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Inzidenz zwischen 60 und 80 eingependelt. „Der deutliche Rückgang zeigt, dass die Maßnahmen des Lockdowns greifen. Dennoch ist das Ziel einer Inzidenz von unter 50, und zwar deutlich unter 50 und dies auch dauerhaft, noch längst nicht erreicht.“ Was Schneiders und seinen Kollegen in den anderen Gesundheitsämtern Sorge macht, ist die neue Virus-Mutante B117. Diese sei nachweislich ansteckender als die Ursprungsvariante, die vor einem Jahr zu den ersten Corona-Infektionen in Deutschland geführt hat. „Die Mutante ist nachweislich in Deutschland angekommen und es ist zu befürchten, dass sie sich entsprechend weiter ausbreiten wird und dies sehr dynamisch. Insofern stellt diese Virusvariante eine durchaus ernstzunehmende konkrete Gefahr dar.“ Es müsse nun alles getan werden, um frühzeitig festzustellen, ob sich die neuen Varianten auch in der Region ausbreiteten. Vor diesem Hintergrund sei es richtig und wichtig, dass der bisherige Lockdown bis 14. Februar verlängert worden sei und „dass man weiterhin alles daran setzt, die Fallzahlen soweit es geht nach unten zu bekommen“, sagt Schneiders. Und der Lockdown zeige ja auch Wirkung, gibt er sich vorsichtig optimistisch.