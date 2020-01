Trier 15 Minuten dauerte es, bis klar war: Bei der Erkrankung der Trierer Frau, die gerade aus Singapur zurückgekehrt war, handelt es sich um eine Grippe, nicht um das Coronavirus, das vor allem in China grassiert. Das Gesundheitsamt Trier informiert nun auf Plakaten.

Zudem setzt die Behörde auf Aufklärung: So wurden Plakate gedruckt, die in deutscher, englischer und chinesischer Sprache über das „neuartige Coronavirus 2019-nCov“ informieren. Dazu gibt es Verhaltenstipps für Menschen, die aus der betroffenen chinesischen Provinz Hubei oder einem anderen Risikogebiet zurückkehren oder dorthin reisen. Zu finden sind diese Plakate nun an der Universität, an der Hochschule, in der Tourist-Info und im Karl-Marx-Haus, das traditionell gerne von chinesischen Touristen besucht wird. Michels: „Dann haben wir alles getan, was wir tun können.“