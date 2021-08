Landgasthöfe : Winzerkeller in Fell: Von der Kelteranlage zum stilvollen Restaurant

Kurz vor dem Start am frühen Abend freut sich Harald Schmitt vom Winzerkeller in Fell auf die Gäste. Foto: Friedhelm Knopp

Fell Die Gäste des Winzerkellers in Fell (Kreis Trier-Saarburg) freuen sich über ein besonderes gastronomisches Flair - an einem Ort, an dem sich einst die Kelteranlagen mit Trauben drehten.

„Historisches Gemäuer trifft auf zeitgemäßes Flair. Entfliehen Sie dem Alltag, gönnen Sie sich eine Auszeit und seien Sie unser Gast“ – mit diesen Worten empfängt das Feller Weinlokal und Restaurant „Zum Winzerkeller“ die Besucher auf seiner Website. Und es wird nicht zu viel versprochen.

Der von Harald Schmitt und dessen Eltern Josef und Ursula Stülb geführte Familienbetrieb in der Feller Kirchstraße ist in einem über 120 Jahre alten, einstigen Gewerbegebäude untergebracht. Davon zeugen heute noch in dem stilvollen und gemütlichen Gastraum die Reste alter Keltertechnik, etwa einige riesige Maischetrichter an der Decke über der Theke und Riementransmissionen an der Wand. Da wurden nach 1900 die Keltermaschinen angetrieben. Im Jahr 1900 hatte der damalige Feller Winzerverein das Anwesen als Genossenschaftskelteranlage errichtet.

Info Der Winzerkeller in Fell Der Feller Winzerkeller wurde 2019 Siegerbetrieb im Wettbewerb „WeinGastgeber Mosel“. Dieser Wettbewerb wird gemeinsam von verschiedenen Institutionen an der Mosel ausgelobt, darunter auch die Industrie- und Handelskammern. Teilnehmen können Gastgeber aus Hotellerie, Gastronomie und Weinwirtschaft. Ausgezeichnet werden Betriebe, die den Moselwein besonders in Szene setzen und ihn den Gästen auf eine vielfältige und kreative Weise näherbringen. Bewertet werden auch das Angebot an Weinen des örtlichen Anbaugebiets, an Weinerlebnissen und der Service. Mit seiner Weinkarte ist der Winzerkeller aktuell mit fünf Sternen (Höchstmarke) im „German Wine List Award“ bewertet. Dieser Wettbewerb ist ein Projekt des europäischen Weinmagazins „Vinum“. Die Beurteilung der Weinkarten erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, die nach den besten Weinkarten Deutschlands sucht. Bewertet werden Breite und Tiefe der Weinauswahl, Pflege der Jahrgänge und die Aktualität des Angebots. Besonders achtet die Jury darauf, dass die Auswahl der Weine zur Küche des Restaurants passt.

Doch noch immer ist es der Wein, der dieses Haus prägt. Nur mit einem Unterschied: Während hier noch bis 2002 die Trauben aus den Feller Weinbergen gekeltert wurden, können die Besucher das Hauses heute die in den Kellereien von Mosel, Saar und Ruwer entstandenen Produkte in ihrer Vielfalt verkosten und genießen.

Fischteller beim Winzerkeller in Fell. Foto: Christopher Arnoldi

Probieren: 200 Weine zur Auswahl

Stolz präsentiert Winzerkellerwirt Schmitt seine buchstarke Weinkarte mit 200 Positionen, die damit zu den umfangreichsten Weinkarten der Region zählt. Schmitt: „Damit kann man sich die gesamte Mosel entlang durchprobieren. Von Luxemburg bis Winningen.“ Zusätzlich bietet das Restaurant die „Kleine Weinprobe“ mit drei verschiedenen Weinen im Miniregal direkt auf dem Tisch an. Solche und andere Ideen haben auch außerhalb Beachtung gefunden.

Winzerkeller in Fell Foto: TV/Typoserv

Das Thema „Wein“ begleitet den Gast vom Dach bis tief in den Gewölbekeller. Dort, so erzählt Schmitt, lagerte die Bernkasteler Moselland eG als letzte Betreiberin der Anlage bis 2006 noch Wein in historischen 3000-Liter-Fässern. Inzwischen sollen die in einem Frankfurter Weinmuseum stehen. Der Gewölbekeller ist heute der ideale Ort für geschlossene Veranstaltungen, etwa Familienfeiern.

Auch dem Wein verbunden ist die Gestaltung der geräumigen Terrasse hinter dem Haus. Dort betreibt Schmitt eine eigene kleine „Rebfläche“, allerdings mehr als dekorative Bepflanzung. „Durch den nassen Sommer sind alle Trauben vom Pilz befallen. Kann ich alles wegwerfen“, sagt er.

Der 48-Jährige, gelernter Kaufmann, bezeichnet sich als „gastronomischen Quereinsteiger“. Er ist heute Geschäftsführer und sorgt für den Service, wobei ihm einige Aushilfen zur Seite stehen. Und wie kam es zu dieser Qualitätsgastronomie in einer ehemaligen Gewerbeanlage?

Die Küche des Winzerkellers: Das Reich der Eltern

Schmitt erinnert sich: „Als die Ortsgemeinde das Anwesen nach 2005 von den Bernkastelern übernahm, hatte der damalige Ortsbürgermeister Helmut Schneiders die Idee mit der gastronomischen Nutzung.“ Schmitt war sofort interessiert. „2007 haben wir angefangen, ich bin seitdem Pächter hier“, sagt er. Der Stiefvater ist gelernter Koch, und auch die Mutter stammt aus der Gastronomie.

Das Reich der Eltern ist im Winzerkeller daher die Küche. Und dieses Reich wird wohl regiert, wie zufriedene Stammgäste berichten. Die Palette des Angebots ist weitläufig – ein Mix aus Spezialitäten und bodenständigen Gerichten, etwa Wiener Schnitzel mit Pommes, von denen Stammgäste schwärmen. Schmitt: „Die Speisekarte wird in großen Teilen aber durch die Saison bestimmt, derzeit sind Pfifferlingsgerichte aktuell.“ Und das Aushängeschild des Hauses seien die Wild- und Fischgerichte bis hin zum Drei-Gänge-Menü.

Der Winzerkeller öffnet täglich um 17 Uhr. Kaum rückt der Zeiger auf diese Marke, kann Schmitt schon die ersten Gäste begrüßen. Es ist Familie Glischke aus Fell mit Tochter, Sohn, der Schwiegertochter und der Enkelin. „Wir kommen regelmäßig hierher“, sagen die Glischkes. Das Essen sei top, die Bedienung immer freundlich und dazu dieses besondere Ambiente.

Derweil findet sich ein weiterer früher Gast ein. Es ist der Feller Josef Ehrles (84), der sich einen Schoppen an der Theke gönnt. 30 Jahre sei er Mitglied im Ortsgemeinderat gewesen und habe diesen Winzerkeller noch im Betrieb erlebt, sagt er. Als dann die Kelteranlagen still standen, „habe ich eine Umnutzung dieses Anwesens nach Kräften unterstützt“. Das habe sich gelohnt, und „ich bin zufrieden mit dem, was entstanden ist“.