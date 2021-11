Porträt : Führungsvorbild mit Hang zur Harmonie

Cornelia Lamberty hat vor 32 Jahren die Moccamedia AG gegründet. Heute gehört sie zu den erfolgreichsten Marketing­experten Deutschlands. Foto: Moccamedia

Trier Innovatorin und Marketing-Expertin: Cornelia Lamberty ist seit 32 Jahren mit ihrer Agentur Moccamedia am Werbemarkt aktiv und hat die Branche revolutioniert. Was sie anders als andere macht, warum Trier für sie ein idealer Standort ist und sie keine Ellenbogenmentalität mag.

Der kleine Frühstückstisch ist mit Croissants, Obst und Käse gedeckt, das Besprechungszimmer mit Sofa, Poufs und Kaffeeautomat im Dachgeschoss der ehemaligen Trierer Weinbaudomäne bequem hergerichtet: Cornelia Lamberty mag es, wenn sich die Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen. Kunden aus Kroatien oder Tschechien lädt sie zur Tapas-Tour durch die Trierer Innenstadt ein, uns zum Plausch in den Altbau. „Ich arbeite persönlich, eher traditionell“, sagt die 59-Jährige. „Und ich beschäftige mich gern mit Menschen.“

Moment mal? Die Chefin eines der erfolgreichsten deutschen Media- und Werbemarketingunternehmens, der Moccamedia AG mit 200 Mitarbeitern, mag es heimelig? Dort, wo im Jahr rund eine Million Online-Rechnungen und mehr als 50 000 digitale Werbekampagnen erstellt werden, herrscht Bodenständigkeit und Wohlfühlatmosphäre? „Harmonie ist mir wichtig. Ich mag lieber positive Impulse statt Ellenbogenmentalität.“

Info Conny Lambertys Stationen des Erfolgs Nach ihrer Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau und mehreren Stationen in der Branche gründet sie 1989 mit 27 Jahren das Unternehmen Moccamedia. Nach der Etablierung am Markt kommen die Niederlassungen in Köln, in Solothurn in der Schweiz, in Wien und Frankfurt hinzu. In den 2010er Jahren wird aus Moccamedia eine Agentur mit mehreren Tochterunternehmen und Schwerpunkten: Moccatactic (taktische Kommunikation in Form von kurzfristige Werbeaktionen für schnelle Kaufimpulse), Moccamotion (Einkauf und Vertrieb von Medialeistungen), Moccabirds (spezialle Online-Werbung für bestimmte Zielgruppen in festgelegten geografischen Gebieten) und Moccaintense für die internationalen Geschäfte der Mocca-Gruppe, die inzwischen mehr als 10 000 Händler in mehr als 30 Ländern Europas betreut. Ob fast alle namhaften Automobilhersteller von Jaguar über Peugeot, Opel und Volvo oder Konsummarken wie Intersport und Alnatura oder jetzt mehrere tausend Apotheken in Deutschland: Mit mehr als 50 000 digitalen Kampagnen im Jahr werden mehr als 40 Handelsmarken beworben. 200 Mitarbeiter betreuen inzwischen ein Mediavolumen ihrer Kunden in Höhe von 546 Millionen Euro. In der Fachwelt gehört Moccamedia inzwischen zu den Aushängeschildern der Branche. Hoch dekoriert wurde das Unternehmen bereits mehrfach: Vor drei Jahren erhielt es als deutschlandweit einzige Mediaagentur die renommierte Auszeichnung „Innovationsführer“. Im vergangenen Jahr wurde es zum Exzellenzbetrieb gekürt. In diesem Jahr ist es der „Innovator des Jahres“ und Conny Lamberty erhält die Auszeichnung des Landes als „Erfolgreiche Frau im Mittelstand“.

Dass dies ein Erfolgsrezept ist, hat die Unternehmerin aus Trier nun seit der Betriebsgründung als One-Woman-Start-up 1989 mehrfach unter Beweis gestellt. Und dabei doch nie in Zweifel gestellt, dass es um harte Fakten und ungeschönte Zahlen geht. Zu ihren jüngsten Auszeichnungen gehört die Würdigung durch das Informationsnetzwerk Die Deutsche Wirtschaft (DDW) als „Exzellenzbetrieb des deutschen Mittelstands“ und die Anerkennung als „Erfolgreiche Frau im Mittelstand“ durch den Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz und das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU.

„Zunächst ist das eine Bestätigung für alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen, aber kein Selbstläufer. Für mich selbst bedeuten solche Auszeichnungen Ansporn und Verpflichtung zugleich, dass nämlich die Messlatte noch mal etwas höher gelegt wird im Vergleich mit anderen“, sagt Lamberty.

Doch zurück zum Anfang: Dass die gebürtige Schöndorferin (Kreis Trier-Saarburg) und gelernte Reiseverkehrskauffrau einmal für mehr als 10 000 Händler in mehr als 30 Ländern Europas maßgeschneiderte Werbekampagnen, Verkaufsaktionen und Impulsmarketing machen würde, ist für die Unternehmerin ein langer Weg und von Anfang an nicht absehbar. Über den zweiten Bildungsweg studiert sie berufsbegleitend und findet „viel Spaß am Marketing“. Mit den inzwischen ebenfalls zu Werbe-Profis und Kampagnen-Experten gewordenen Freunden Bernd Samland und Roland Dietz wird sie zur Unternehmensgründerin innerhalb der Dietz und Partner-Gruppe mit Büro in Uni-Nähe. Der Name der kleinen Agentur: Moccamedia. Angelehnt an den konzentrierten Kaffeeextrakt lässt sich der Name leicht merken und ist international positiv besetzt. „Was für ein Glück!“, weiß Cornelia Lamberty heute.

Die Unternehmensidee war damals völlig neu: „Kommunikation dorthin zu lenken, wo Menschen ihr Lebensumfeld, Freunde, Familie und ihre Heimat haben. Genau dort trifft Werbung auf ein vertrautes Umfeld – ein wesentlicher Aspekt für ihre nachhaltige Wirkung“, formuliert die Geschäftsfrau ihr Credo. Dabei ist innerhalb von 32 Jahren die Grundidee gleich geblieben, sie wurde nur stets an die Zeit angepasst und weiterentwickelt, der Kern herausgefiltert und gepresst – ganz so wie der kleine starke Kaffee.

Und was macht Moccamedia genau? Das Unternehmen steuert für Handelsunternehmen über selbst entwickelte Module Werbekampagnen, Online-Aktionen und andere Werbemittel, hoch entwickelt und wie mit einem Laser genau zielgerichtet auf eine Personengruppe oder eine Region. Will etwa eine Automarke ihr neues Modell nur in der Region rund um Flensburg im Norden Deutschlands gezielt vermarkten, filtert Moccamedia die Händler, Partner, Medien und potenziellen Käufer über Datenbanken heraus und kann so Kaufimpulse setzen, ohne dass Geld und Aufwand in großen Anzeigenkampgnen ohne Wirkung verpuffen. Dazu gibt das Unternehmen sogar ein „Wirkversprechen“ ab.

„Diese Idee der lokalen Feinjustierung war vom Start erfolgreich“, sagt Lamberty zufrieden, die von sich selbst sagt, keine Spontankäuferin zu sein, sondern zielgrichtet zu shoppen. Ein Wachstum der Geschäfte allein seit 2019 um 26 Prozent (die Branche ist nur um drei Prozent gewachsen) belegt das Phänomen. 20 Prozent der Kunden werden sogar erst seit einem Jahr betreut, also jeder fünfte Kunde ist in der Corona-Phase hinzugekommen. Neben den Stammkunden fast aller Automarken sind neue Kunden wie die Schuhhandelgruppe Wortmann mit Marken wie Caprice, Tamaris und S.Oliver oder das Modellprojekt von 9000 stationären Apotheken hinzugekommen, die sich für den Online-Handel fit machen wollen.

Den sieht sie in Zukunft ohnehin nicht nur als Gradmesser im Handel, sondern als eines von vielen Elementen. „Online-Händler wie Amazon oder Zalando haben inzwischen stationäre Läden in Innenstädten geschaffen, weil die Leute hier vor Ort genauer auf Werbung reagieren und angesprochen werden können“, sagt die Marketing-Expertin und sieht hier Chancen für die Geschäfte in Innenstädten. Umgekehrt dürften sich die Händler nicht vorm Online-Kunden verstecken: „Hier darf man auch als stationärer Händler mutig sein. Der Verbraucher will und braucht beides, das muss selbstverständlicher werden“, rät sie.

Die Idee der punktgenauen Käufer­ansprache hat nicht nur den Werbemarkt ein Stück weit revolutioniert, „weil wir mit unserer Arbeit viele Mythen widerlegt haben“. Sie hat auch die Unternehmerin selbst ein Stück weit überrascht: „Ich hätte niemals gedacht, dass wir so groß und erfolgreich werden würden. Mit unserem höchst effizienten und budgetschonenden Geschäftsmodell waren wir vor 30 Jahren wie ein Kupfernagel im Baum der Mediabranche und mussten den Bedarf dafür erst einmal wecken“, sagt sie. Erstmals ist Moccamedia dann bundesweit aufgefallen, als das Start-up das erste Reisemagazin im deutschen Fernsehen, „Voyage“ auf ProSieben, inhaltlich und werblich begleitet hat. Mittlerweile gehört Moccamedia zu den 15 erfolgreichsten Mediaagenturen Deutschlands.

Dass Trier in der Provinz auch viele Vorteile hat, hat Cornelia Lamberty nie geleugnet, sondern sogar eher beflügelt: Wenig Wettbewerber, wenig Fluktuation bei den Mitarbeitern, die Nähe zu Luxemburg und dem Flughafen, die enge Zusammenarbeit mit der Universität Trier und die Finanzierung von Deutschland-Stipendien: „Ich habe nie daran gedacht hier wegzugehen, wohl aber Filialen in großen Städten zu gründen“, sagt sie. Und so hat sie ihr Domizil inzwischen in der ehemaligen Weinbaudomäne gegenüber ihrer einstigen Schule, dem Max-Planck-Gymnasium, gefunden. Viele der 180 Mitarbeiter am Standort Trier sind seit mehr als 20 Jahren dabei, einstige Universitätsabsolventen sind vom Berufseinsteiger zur Führungskraft geworden wie etwa ihr Co-Geschäftsführer Patrick Becker. Filialen gibt es in Köln, Frankfurt, Wien und dem schweizerischen Solothurn.

Die Unternehmerin weiß, dass auch sie den Beschäftigten hier vor Ort einiges bieten muss, seien es Prämien, Karriere-Chancen wie geteilte Führungspositionen, Weiterbildung und Gesundheitsangebote oder garantierte Kindergarten- und Hortplätze oder ein Shuttleservice für Kinder, damit die Eltern ihre Aufgabe in Ruhe zu Ende erledigen können. Dafür sorgen die etablierten Mitarbeiter für Stabilität in der Geschäftsidee, die Jungen bringen frischen Wind mit ins Unternehmen. Daraus ist etwa das eigene Innovationsgremium geworden, das neue Ideen auf Machbarkeit überprüft. „Ich möchte Menschen Perspektiven geben, Frauen selbst in Verantwortung bringen und sich in einem Korridor selbst entfalten lassen“, sagt sie. Der Landesfrauenrat sieht darin eine „erfolgreiche Führungspersönlichkeit und ein Vorbild für andere Unternehmerinnen“.

Heimatverbunden sei sie, sagt sie, liebe es an der frischen Luft zu sein und im Hochbeet selbst zur Gärtnerin zu werden. An Trier mag sie die kleinen Gässchen im Domviertel und die Kombination aus Tradition und Moderne. „Trier ist es beeindruckend gelungen, Geschichte in die Neuzeit zu übernehmen. In diesem Bereich entsteht gerade sehr viel, nämlich dies alles auch digital zu vermitteln.“

Die Corona-Pandemie hat für Moccamedia gezeigt, dass der Standort eines Unternehmens immer weniger wichtig ist. Und noch eines hat sich im Lauf der Jahre gezeigt: „Mit jeder Krise ist unser Geschäft stärker geworden. Die Welt dreht sich ja weiter, man muss sich dann anpassen“, sagt Lamberty. So ist das Unternehmen erstmals stark gewachsen, als viele Händler ihre Budgets für Werbung gestrichen haben. Seitdem ist genau die punktgenaue Ansprache und damit die Arbeit der Trierer Agentur gefragt. Das berge den Luxus, nun, nach 32 Jahren in der Praxis, auch mal neue Wege zu gegen, neue Kunden in neuen Branchen wie Mode zu gewinnen.

Klein, konzentriert – und dabei erfolgreich. In der Moccamedia AG kommt es darauf an, mit wenig Aufwand den effektivsten Erfolg für die Kunden herauszuholen. Damit neue Idee schnell ihren Weg auf den Markt finden, gibt es ein eigenes Innovationsgremium. Foto: Moccamedia