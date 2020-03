Kriminalstatistik 2019: Mehr Straftaten in der Stadt Konz, weniger in Saarburg

Mehr Straftaten in der Stadt Konz, weniger in Saarburg

Konz/Saarburg/Hermeskeil Die Lage bei den Wohnungseinbrüchen hat sich etwas entspannt. Die Zahl der Sachbeschädigungen und Betrugsdelikte ist allerdings gestiegen. Dies melden die Polizeiinspektionen Saarburg und Hermeskeil übereinstimmend für das vergangene Jahr.

Gesamtzahl und Betrugsdelikte Die Saarburger Ordnungshüter registrierten 283 Fälle mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einem Plus von 14,7 Prozentpunkten. Erstmals hat der Wert damit in den vergangenen fünf Jahren die 2000er-Marke überschritten und landet bei 2204. Trotzdem liegt die Wahrscheinlichkeit, im Bereich der PI Saarburg Opfer einer Straftat zu werden immer noch niedriger als im landes- oder präsidialweit errechneten Mittel. In den Städten werden die meisten Straftaten gemeldet. Während es in Saarburg im vergangenen Jahr für die Polizei ruhiger wurde (512 Fälle; minus 46), sind Straftäter in Konz aktiver geworden (840 Fälle; plus 139)