Lehrer auf vier Pfoten : Mit Schulhund „Günther“ lernt sich’s leichter

Gib mir Fünf: Max (11) lockt Günther (2) mit einem Leckerli. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See Der Sohn einer spanischen Straßenhündin sorgt in der Realschule plus als Schulhund für Wohlfühlatmosphäre. Wie es dazu kam und wie der Vierbeiner den Schülern beim Lernen hilft.