Serie „Menschen und Motoren“ : Ein Besuch bei Audi-Kenner und -Fahrer KD Köhl im Hochwald: Vier Ringe, fünf Jahre, ein Traum

Damflos Serie „Menschen & Motoren“: Klaus-Dieter „KD“ Köhl ist Audi-Experte, steuert bei Rallyes historische Fahrzeuge und gibt sich fünf Jahre Zeit, bis sein Lebenswerk fahrbereit sein soll – ein Ur-Quattro. Wir haben Köhl in seiner Garage in Damflos (Kreis Trier-Saarburg) bei der Arbeit an dem Wagen über die Schulter geschaut.