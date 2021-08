Dorfentwicklung : Rätselraten über Wohngebiet-Erschließung: Baugenehmigungen auf dem Prüfstand

Die Rosenbergstraße in Wiltingen ist zu Teilen offensichtlich nie richtig erschlossen worden. Mit einer städtebaulichen Neuplanung soll dieser Mangel jetzt behoben werden. Unklar ist, wer die Kosten dafür tragen muss. Foto: Jürgen Boie

Wiltingen Die geplante Erweiterung eines Gewerbebetriebs in Wiltingen offenbart Planungslücken. Was genau in der Vergangenheit passiert ist, lässt sich nur noch schwer sagen.