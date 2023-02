Politik : Paukenschlag in Konz: Zwei Mitglieder verlassen Grünen-Fraktion

Ein Urgestein der Grünen in Konz (hier auf einem Foto aus dem Jahr 2008): Wolfgang Hertel. Jetzt hat der 80-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Gisela die Fraktion im Verbandsgemeinderat verlassen. Mitglied des Gremiums wollen beide aber weiterhin bleiben. Foto: Nina Ebner (neb)

Konz Gisela und Wolfgang Hertel gehen im Verbandsgemeinderat künftig ihren Weg allein. Sie haben sich von der einst siebenköpfigen Öko-Fraktion getrennt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Boie

Wolfgang Hertel und die Grünen in Konz sind seit 25 Jahren in einem Atemzug zu nennen. Der heute 80-jährige leidenschaftliche Kommunalpolitiker trat jetzt aus der Grünen-Fraktion im Konzer Verbandsgemeinderat aus – wegen schwerer Differenzen mit Fraktionschef Karl-Georg Schroll.

Die Sitzung des Verbandsgemeinderats Konz hatte zum großen Thema den Haushalt der Verbandsgemeinde. Die Debatte ist das Forum für die fünf im Konzer Verbandsgemeinderat vertretenen Fraktionen CDU, SPD, Grüne, FWG und FDP.

Doch die Sitzung (Bericht folgt), die in großer Harmonie begann, endete mit einem Paukenschlag: Das Konzer Urgestein der Grünen, Wolfgang Hertel, trat zusammen mit seiner Frau Gisela aus der Grünen-Fraktion aus. Allerdings, so machte Hertel in seiner emotionalen Austrittserklärung unmissverständlich klar, bleibt er für die laufende Legislaturperiode Mitglied des Gremiums. Er bleibt auch Mitglied der Partei Die Grünen/Bündnis 90, aber er gründet mit seiner Frau eine neue Fraktion: Demokratie und Umwelt (DuU).

Ob die neue Fraktion rechtlich Bestand hat, wie sich der Rücktritt des Ehepaars Hertel auf die Fraktionsarbeit der Grünen auswirkt, ob sich in der Zusammensetzung der Ausschüsse etwas ändert – diese Fragen blieben in der Sitzung zunächst ungeklärt. Es herrschte Betroffenheit im Rat, denn niemand hatte mit diesem Paukenschlag gerechnet.

Grünen-Fraktionschef Karl-Georg Schroll zeigte sich über Hertels Schritt persönlich betroffen. „Dass es unterschiedliche Auffassungen in der Fraktion bei verschiedenen Themen gibt, ist richtig. Aber meiner Meinung nach sind das Fraktionsinterna, die nicht in die Öffentlichkeit getragen werden müssen“, sagt Schroll. Doch er müsse die Entscheidung der Hertels akzeptieren, auch wenn nicht nur er, sondern auch die anderen Fraktionsmitglieder den Rücktritt der Hertels sehr bedauern würden.

Hertel sagte in seiner persönlichen Erklärung, dass Diskussionen über Sachfragen am Ende nicht mehr zu einer einheitlichen Auffassung in der Fraktion geführt haben. Ja, es ging sogar soweit, dass Karl-Georg Schroll seinerseits zurücktreten wollte. Doch am Ende hätte sich die Mehrheit der sieben Fraktionsmitglieder bei zwei Gegenstimmen hinter Schroll gestellt – das konnten und wollten Wolfgang und Gisela Hertel nicht mehr hinnehmen.