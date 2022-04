BUCHKUNST : Jedes Buch verdient einen schönen Einband

Der Meister bei der Arbeit: Buchbinder Edy Willems in seiner Trierer Werkstatt. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Einer der wenigen Vertreter seines Handwerks in der Region: Ein Besuch bei Buchbindermeister Edy Willems in Trier-Zewen.

Unterwegs zum Buchbinder in Trier läuft das Kopfkino rückwärts. Ein düsterer Raum aus Kindertagen taucht auf. Ein ebenso düsterer Mann im grauen Kittel arbeitet darin an einem Tisch mit Büchern und geheimnisvollen Gerätschaften. Es riecht nach Leim. Hierher in die Buchbinderei werden regelmäßig die väterlichen Zeitschriften zum Binden getragen, bevor sie als schwergewichtige Bände in Reih und Glied im Regal stehen. Manchmal muss auch ein Buch hergebracht werden, dessen Rücken oder Einband durch achtlosen oder häufigen Gebrauch Schaden genommen hat. Dann nimmt der Mann im grauen Kittel vorsichtig das Buch entgegen und streicht zärtlich über die verletzte Stelle, bevor er es behutsam zu anderen hilfsbedürftigen Leidensgenossen legt.

„Sie haben ihr Ziel erreicht“, unterbricht das Navi abrupt die Erinnerung. „Ziel auf der rechten Seite“. Ein unauffälliges Geschäftshaus steht dort an der Straßenkreuzung in Trier-Zewen gleich hinter dem Bahnübergang. Über dem Schaufenster ist noch etwas von Immobilien zu lesen. Im Fenster stehen Papierobjekte. Eine Buchbinderei? Hier?

Alle Zweifel sind verflogen, sobald sich die Tür öffnet. Der typische Leimgeruch erfüllt die Luft. Von Düsternis allerdings keine Spur. Im lichtdurchfluteten Raum steht Buchbindermeister Edy Willems im weißen Kittel und begrüßt freundlich den eintretenden Gast. Alles hier atmet Luft und Licht. Ein großer Arbeitstisch beherrscht den Raum. Schränke und Regale füllen die Wände. Hinten steht eine Maschine zum Heften von Buchseiten, auf der Garnrollen wie auf einer Nähmaschine aufgereiht sind.

Gleich am Eingang ist eine schwarze Eisenpresse platziert, die noch so aussieht, wie die Buchpressen von ehedem. Farbige Lederrollen stapeln sich im Regal um die Ecke. Eine Vitrine enthält eine Reihe Bücher mit schönen Ledereinbänden und feinen Prägungen. Darunter fällt ein kleines Buch mit hellem Pergamenteinband auf, ein Musterexemplar, wie sich später herausstellt.

Keine Frage: in diesem Raum, der gleichermaßen Verlässlichkeit wie Kreativität ausstrahlt, wird ein altehrwürdiges Handwerk in einem modernen Betrieb ausgeführt. „Ich brauche die Helligkeit des Tageslichts und die Transparenz“, sagt der hochgewachsene Mann mit dem aufmerksamen Blick hinter der dunkel gerandeten Brille, dem man den gebürtigen Luxemburger sogleich anhört.

Kein Handwerk ohne Handwerkszeug: Utensilien des Buchbinders. Foto: Eva-Maria Reuther

Allein schon wegen der Farben der Einbände sei Tageslicht nötig, weil Kunstlicht das farbliche Erscheinungsbild verändere. Zudem würden Transparenz und Offenheit auch auf Kunden vertrauensbildend wirken und Schwellenängste abbauen. Überhaupt sei er seit seiner Ausbildung in Luxemburg an helle hohe Räume gewöhnt, erzählt der Wahltrierer.

Edy Willems ist einer der wenigen Vertreter seines Handwerks in der Region. Eben mal eine Handvoll Kollegen fallen ihm auf Anhieb ein. Schon in der schuleigenen Papierwerkstatt hatte ihm der Umgang mit Papier und Karton Spaß gemacht. Den Ausschlag für seine Berufswahl gab schließlich ein gemeinsamer Besuch mit seinem Lehrer in einer Luxemburger Buchbinderei. Das spontane Angebot des Meisters, ihn als Auszubildenden einzustellen, nahm er nach einer erbetenen Bedenkzeit schließlich an. 13 Jahre blieb der junge Buchbinder in seiner Luxemburger Lehrwerkstatt, die ihn nach Abschluss der Lehre übernommen hatte, bestand seine Meisterprüfung und machte sich anschließend selbstständig. Noch ein paar Jahre später zog er mit seinem Betrieb an die Mosel.

Restaurierung historischer Bücher – nur eine der Arbeiten eines Buchbinders. Foto: Eva-Maria Reuther

Der Trierer Buchbindermeister ist ein Mann klarer Aussagen und wohl auch Haltungen. „Alles“, antwortet er kurz und entschieden auf die Frage, was ihm an seinem Beruf besonders gefalle. Dann wird er aber doch noch etwas ausführlicher: „Mir gefällt, dass man gestalten und noch aus einem einfachen Buch etwas Schönes machen kann“.

Eigentlich braucht es solche Erklärungen nicht. Wer dem 1952 geborenen Fachmann zuschaut, sieht gleich, wie nah ihm sein Handwerk ist. Geradezu zärtlich wie der Buchbinder aus Kindertagen streicht er über die schönen Einbände. Vorsichtig nimmt er ein wertvolles altes Buch aus dem Schrank. Mit den Fingerspitzen befühlt er das weiche Kalbs- und Ziegenleder für die Einbände und verweist auf die beschichtete Rückseite des Leinenstoffes, der ebenfalls für den Überzug von Buchdeckeln bestimmt ist. Willems dreht den Stoff um und zeigt auf die Beschichtung. Durch sie wird die Textur des Stoffes verstärkt und verhindert, dass beim Bekleben der Buchdeckel Leim in das Leinen zieht.

Willems‘ Handwerk ist ein inzwischen Jahrtausendaltes Gewerk, das bis in byzantinische Zeiten zurückreicht. Zunächst wurde es in Klöstern ausgeübt, seit dem 15. Jahrhundert gab es weltliche Buchbinder mit eigener Zunft. Mit der Erfindung des beweglichen Drucks und der damit einsetzenden weiten Verbreitung von Büchern nahm auch der Bedarf an Buchbindern zu, zumal noch bis ins 19. Jahrhundert Bücher ungebunden von den Verlagen ausgeliefert wurden. Die fortschreitende Industrialisierung machte auch vor dem Buchbinderhandwerk nicht halt. Bereits Mayers Konversationslexikon von 1896 widmet der industriellen Buchbinderei einen eigenen Artikel. Heute wird der weitaus größte Teil der Einbände industriell hergestellt.

Auch den Buchbindern fehle der Nachwuchs. „Viele Betriebe schließen, weil sie keine Nachfolger mehr haben“, sagt Edy Willems. Foto: Eva-Maria Reuther

EXTRA Messe Buchkunst Trier Die Europäische Kunstakademie in Trier (Aachenerstraße 63) veranstaltet am Wochenende eine neue Messe unter dem Titel Buchkunst Trier. Dort werden über 30 professionelle Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten zeigen – darunter sind Werke aus den Bereichen Holzschnitt und Radierung, Kalligraphie, Graphik und Illustration, Papier und Bucheinband. Eingeladen sind Schaffende aus dem Gastland Luxemburg, aus Deutschland und der Schweiz. Ausgestellt wird außerdem eine Auswahl aus der Sammlung an Künstlerbüchern der Nationalbibliothek Luxemburg. Weitere Gastaussteller aus dem Großherzogtum sind die Buchbinderei der Stadt Luxemburg und das „Atelier Empreinte“. Die Eröffnung ist am Freitag, 29. April, 18 Uhr, in der Kunsthalle Trier. Öffnungszeiten: Samstag, 30. April, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag, 1. Mai, 11 bis 16 Uhr. Der Messeeintritt mit Ausstellungskatalog beträgt 10 Euro (Einzelperson), 15 Euro (zwei Personen), 5 Euro (ermäßigt), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kostenfrei. Alle Aussteller unter: www.eka-trier.de

Auch in der Werkstatt von Edy Willems wird nur noch ein kleiner Teil Bücher gebunden. Vor allem werden Einbände für Zeitschriften gefertigt. Werden Bücher in die Zewener Werkstatt gebracht, geht es meist um Reparaturen und Restaurierungen. Gleichwohl steht für Meister Willems fest: „Jedes Buch hat einen schönen Einband verdient.“ Der lässt nach Ansicht des Buchbinders gerade bei der industriellen Massenproduktion häufig zu wünschen übrig.

Dabei hat sich am Handwerk selbst in all den Jahren wenig verändert. Das beginnt schon mit dem Leim aus Weizenstärke, der den typischen Buchbinderei Geruch erzeugt. „Ich verwende ausschließlich dieses Klebematerial“, erklärt Willems. „Synthetischer Leim zieht nicht ein, sondern liegt auf Karton und Papier“. Wie eh und je müssen die Papierbögen geheftet werden, maschinell oder bei wertvollen Büchern mit Hand. Und auch weiterhin werden die Kanten der Buchseiten, der so genannte Schnitt, zum Schutz wie zur Dekoration häufig eingefärbt. Ganz edle Ausgaben erhalten einen Schnitt aus Blattgold.

Wie schon vor 500 Jahren müssen auch heutige Buchbinder über eine ausgeprägte Sensorik, Farbverständnis und Kreativität verfügen. „Man muss viel mit den Fingern fühlen, ein Auge für Farbe haben und ein gutes Vorstellungsvermögen, wie das Buch am Ende aussieht“, sagt Willems. In diesem Sinn sind Buchbinder auch Schneider, die aus Kleidern Leute machen. Leder, Leinen oder gestalteter Pappdeckel, klassisch oder peppig? Wie passt der Einband zum Inhalt? All das sind Fragen, die sich ein Buchbinder stellen muss, bevor er ans Werk geht. Fingerspitzengefühl und Feinmotorik sind vor allem beim Prägen und Beschriften der Lederrücken und -einbände gefragt. „Da braucht man lange Erfahrung“, bestätigt der Buchbinder.

Mit feinen Punzen (Schlagstempel) werden Buchstaben, Verzierungen und Ornamente eingeprägt. Willems greift zu einem Buch und schlägt es auf. Es ist ein Musterbuch, in dem Stempelbilder abgebildet sind. Etwa eine Stunde nimmt das Binden von Zeitschriften pro Band in Anspruch. An wertvollen Einbänden etwa aus Leder arbeitet der Buchbinder mehrere Tage.

Wer Buch sagt, denkt unausweichlich auch an Papier. Wie in alten Zeiten wird in der Trierer Werkstatt wertvolles Bütten geschöpft. Ins Schwärmen kommt der Buchbindermeister wenn er über das Papier alter Bücher spricht. „Heutiges übliches Kopierpapier hält nicht mal Feuchtigkeit aus“, bemängelt Willems. „Das alte Papier können Sie sogar bedruckt waschen. Die ölhaltige Druckfarbe verläuft nicht“. Selbst Kupferstiche hat der Buchbinder so bereits gereinigt. Willems nimmt einen schönen Lederband aus der Vitrine, den seine Tochter Danielle Köller-Willems, die in hauseigenen Familienbetrieb für die Restaurierung wertvoller alter Bücher und Papiere zuständig ist, wieder hergestellt hat. Der gewichtige dunkelbraune Lederband von 1685 mit seinem pompösen barocken Deckblatt wirkt frisch, ohne seine Patina einzubüßen oder aufdringlich neu daher zu kommen.

Nicht jeder weiß den Besitz schöner Bücher zu schätzen. „Die Freude am Buch hat vielerorts nachgelassen“, findet der Buchbinder. Für Willems geht das mit einem allgemein schwindenden Bewusstsein für Qualität einher. Wie in anderen Handwerksbetrieben fehle auch den Buchbindern der Nachwuchs. „Viele Betriebe schließen, weil sie keine Nachfolger mehr haben“. Mit den Werkstätten verschwinden auch die kleinen Zuliefererbetriebe wie Papiermühlen oder die Gerbereien, die sich der Herstellung des speziellen Leders für Bucheinbände und des Pergaments widmen.

Auch heute noch werden besonders edle Bücher oder Künstlerbücher durch Schuber oder Kassetten geschützt. Eine Abteilung mit der sich Willems Partnerin Sabine Thornau beschäftigt, die als Papierkünstlerin auch selbst kleine Papierobjekte entwirft. In letzter Zeit würden ihm viele alte Kinderbücher zur Reparatur gebracht, erzählt der Buchbinder. Die mühsamste und unerfreulichste Arbeit sei dabei häufig das Entfernen von Klebeband. „Klebebänder sind für Bücher das Schlimmste“ ruft er leicht aufgebracht. „Das kann man nicht oft genug sagen“.

Es fällt schwer, sich aus diesem spannenden Reich der Buchbinderkunst zu verabschieden. Ein Trost: Am Wochenende lädt in der Europäischen Kunstakademie in Trier eine Buchkunstmesse mit dem Gastland Luxemburg ins wunderbare spannende Reich der Bücher zu neuen Entdeckungen ein (siehe Extra).

Ein Lederrücken, den Edy Willems restauriert hat. Foto: Eva-Maria Reuther