Kultur : „Wir halten jetzt zusammen“

Beim Theater Trier setzt man darauf, dass schon bald wieder die Zuschauer ins Haus strömen dürfen. Denn klar ist auch: „Wir freuen uns darauf, bald wieder für Euch zu spielen!“ Foto: Alexander Schumitz

Trier Das Theater Trier, die Stadt Trier, das Philharmonische Orchester und die Tuchfabrik senden ein Signal der Hoffnung aus: Der Kulturbetrieb lebt noch.

Aus den Rathausfenstern schallt die Olympia-Fanfare. Acht Musiker des Philharmonischen Orchesters verteilen sich auf verschiedene Fenster, drei ihrer Kollegen unterstützen sie vor der Rathausfassade. Geleitet wird das Solidaritätskonzert von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach. Und zu den Zuhörern haben sich neben Theaterintendant Manfred Langner auch der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, und der für die Kultur zuständige Dezernent, Thomas Schmitt, gesellt.

„Wir protestieren nicht gegen die Corona-Vorgaben, die uns die Politk gibt“, betont Langner, der kurzfristig zum Konzert auf dem Rathausplatz eingeladen hatte. „Uns ist es wichtig, dass wir in dieser Krise ein Zeichen der Solidarität aussenden und zusammenhalten – mit allen Kulturschaffenden.“ Aufgerufen zu diesen bundesweiten Aktionstag (siehe Meldung rechts) hatte kurzfristig der Deutsche Bühnenverein. In einer Presserklärung des Verbands heißt es, dass „die Theater und Orchester trotz ihrer fortdauernden Schließung aufgrund des weiterhin beunruhigenden Infektionsgeschehens ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum in die Kommunen senden“ wollen. So möchte auch Langner die Aktion auf dem Rathausplatz in Trier verstanden wissen. Denn: „Wir haben lange diskutiert, ob wir hieran überhaupt teilnehmen“, sagt er im Pressegespräch.

Aber die Verantwortlichen hätten sich letztlich für die Teilnahme an diesem Aktionstag entschieden, um zu demonstrieren, dass „das Theater Trier, die Stadt Trier, das Philharmonische Orchester und die Tuchfabrik „Hand in Hand“ zusammenarbeiten. Für den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist klar, dass es mit Kunst und Kultur auch in dieser Zeit weitergehen müsse. Einen Grund dafür nennt er gleich selbst: „Ich will wieder ins Theater gehen!“

Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier, begrüßt das Solidaritätskonzert ebenfalls. Dank der Krise sei allen klar geworden, wie wichtig Kultur ist. Deshalb liefen auch alle Projekte zum Theater-Umbau und zum Anbau für die Tuchfabrik weiter. „Wir hoffen, dass bald die Menschen wieder ins Theater gehen dürfen“, sagt Schmitt.

Aber was machen all die Menschen, die an den Produktionen der Theater mitwirken, wenn das Haus geschlossen ist? Langners Antwort: „Proben, proben, proben!“ Der Intendant verspricht ein „Premieren-Feuerwerk“, sobald die Theater ihre Türen öffnen dürfen. Doch zunächst werden die Probenarbeiten im Dezember etwas reduziert. Der Grund: „Wir können das Repertoire nur soweit vergrößern, wie wir die Stücke auch auf die Bühne bekommen.“ Der Probenbetrieb sei aber auch wichtig, um den Ensemblemitgliedern Sicherheit zu geben. So habe man etwa während des Lockdowns keine Arbeitsverträge beendet.

Teneka Beckers, Geschäftsführerin der Tuchfabrik (Tufa) in Trier, hat gegenüber Langner den Vorteil, dass das Kulturzentrum kein festes Ensemble unterhält. Sie hat eher die freiberuflichen Künstler im Blick. Deshalb habe die Tufa gemeinsam mit OK 54 die „Streamingfactory“ ins Leben gerufen. Regelmäßig würden Konzerte von professionellen Musikern aufgezeichnet und als Stream ausgestrahlt. „Für diese Konzerte bekommen die Künstler eine angemessene Gage“, sagt Beckers. Sie weist aber auf ein Problem hin: „Viele Künstler arbeiten semi-professionell“ – heißt, dass sie neben ihrer künstlerischen Tätigkeit einem Beruf nachgehen. Und deren Projekte fielen viel zu häufig durch staatliche Förderraster durch. Hier mahnte Beckers Nachbesserungen an.

Und welche Lektionen haben der Generalmusikdirektor und der Theaterintendant in der Krise gelernt? „WIr haben neue Wege gefunden, um etwa Mahlers Sechste Symphonie aufzuführen“, sagt Jochem Hochstembach. Bei dem Konzert hätten statt 107 nur nur 32 Musiker auf der Bühne gestanden. „Konzerte nötigen einem halt oft Kompromisse ab, die man dann eingeht“, sagt der Generalmusikdirektor weiter.