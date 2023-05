Fotoausstellung in der EKA Trier Wer bin ich und wozu gehöre ich

Identität ist angesagt. Die Debatten darüber sind in vollem Gang. Meist geht es dabei allerdings um ein kollektives Identitätsverständnis. Soll heißen: Menschen mit bestimmten übereinstimmenden Merkmalen werden einer gemeinsamen identitären Gruppe zugeordnet. Wie etwa jener der „People of Colour“. Weitere Gruppierungen werden vorgenommen nach sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit oder auch ethnischen Zugehörigkeiten. All das kann zum Schutz von Minderheiten führen, aber auch zu einem heillosen, die Gesellschaft spaltenden Tribalismus.