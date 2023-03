UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE Die Tassen hoch und die Bilder schief

Und was ist so besonders an diesem 24. März? Es ist der Tag der alkoholischen Mischgetränke (Bier und Wein also heute bitte im Kühlschrank bzw. Regal lassen). Ins Leben gerufen hat den „National Cocktail Day“ die Amerikanerin Jace Shoemaker-Galloway im Jahr 2014. Die Dame scheint ein besonders inniges Verhältnis zu alkoholhaltigen Mischgetränken zu haben, denn zu ihren weiteren Erfindungen gehört der „Tropical Cocktails Day“ (24. April) und der National Cosmopolitan Day (13. Mai), ein Gemisch aus Wodka, Cointreau, Cranberry- und Limettensaft. In ihrer Heimat ist die Autorin und Bloggerin auch als „Queen of Holidays“, als Königin der Feiertage, bekannt.