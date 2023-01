Kunstwerk der Woche – Elmar Hubert : Aufforderung zum Nachdenken

Die Plastik „Bionica“ von Elmar Hubert. Foto: Elmar Hubert

Elmar Hubert sagt: „Ich liebe Experimente.“ Das glaubt man ihm aufs Wort. Schon allein, wenn man sich nur durch die Werkschau auf seiner Website scrollt. Dort tut sich ein Formen- und Stilreichtum auf, der von abstrakt bis figurativ, von klassischer Moderne bis surrealistisch und futuristisch reicht.

Der Fantasie des Bildhauers, der häufig mit dem Material Stahl arbeitet, scheinen keine Grenzen gesetzt.

Alles was ihn bewegt, was er an Eindrücken sammelt oder was sich als beängstigende oder erfreuliche Tagesaktualität darstellt, formt er als Skulptur aus. Mal als elegante, gebogene Linie „Sie kommt“, mal satirisch als rote High Heels auf dem Chassis eines Rennwagens mit dem Titel „Hot love“. Ein anderes Mal wird die deutsch-deutsche Wiedervereinigung als Skulptur zum monumentalen abstrakten Symbol. Selbstredend reagiert der Bildhauer auch auf Corona in seinem Werk. „Bionica“ und „Pandemie next Pandemie“ heißen zwei Stahlskulpturen, die wie riesige Kraken als Viren-Ungeheuer dastehen und ein bisschen den bedrohlichen Organismen aus Science-Fiction-Filmen gleichen.

„Ich möchte, dass ich mit meiner Arbeit die Menschen zum Nachdenken anrege“, sagt der Künstler. Mit Metall umzugehen, ist dem gelernten Maschinenschlosser seit langem vertraut. Im Unterschied zum auf Präzision und Plangenauigkeit angewiesenen Handwerk erfordert die künstlerische Arbeit allerdings eine bekömmliche Mischung aus Planung, freier Vorstellung und Materialkenntnis. Eine Herausforderung, die erst nach und nach für Hubert zu bewältigen war. „Ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten, den Zufall beim Arbeiten zuzulassen“, erzählt der Künstler.

Und auch erst allmählich wagten sich seine Skulpturen aus ihrer überschaubaren Handlichkeit hin zum Großformat. „Irgendwann kam ich auf den Geschmack, etwas Größeres zu machen“, erinnert sich Hubert. Inzwischen wurden seine Großskulpturen immer wieder ausgestellt, unlängst in der Gruppenausstellung „Fuelbox“ im luxemburgischen Stadtbredimus. „Ich bin äußerst produktiv“, berichtet der 1963 in Trier geborene und in Konz aufgewachsene Bildhauer, der heute in Langsur lebt, über seinen künstlerischen Tatendrang.

Vom grenznahen Dorf an der Sauer kann der Bildhauer auch eine andere Leidenschaft ausleben. Regelmäßig bricht der naturliebende und umweltbewusste Künstler mit dem Fahrrad von dort in Luxemburgs Landschaften auf. Versteht sich, dass Umweltzerstörung und Naturschutz ihn nicht nur menschlich bewegen und umtreiben, sondern auch in seinem Werk eine wichtige Rolle spielen. Einen neuen Schub hat seine Schaffensfreude jetzt durch die Nominierung zum Kunstpreis Robert Schuman 2023 durch die Stadt Trier bekommen. Auch da wird es – so viel sei verraten – um das Thema „Umwelt“ gehen. Für Hubert ist klar: „Wenn wir unsere Natur und ihre kleinsten Organismen zerstören, zerstören wir uns selbst“. Eva-Maria Reuther