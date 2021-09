Unterm Strich - die Kulturwoche : Gesichter des Terrors, eines Menschen und der Mode

Ein Gedenktag von beunruhigender Aktualität: Fast 20 Jahre nach den Anschlägen des 11. September in den USA und zehn Jahre nach Aufdeckung der Mordserie durch die Rechtsterroristen des NSU bechäftigt sich eine Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle mit dem Terrorismus in all seinen tödlichen Auswüchsen.

„Mindbombs“ (etwa: Gedankenbomben) zeigt Bilder und Symbole von Angst und Schrecken des modernen Terrorismus. Dafür hat die Kunsthalle drei Themenschwerpunkte für „Visuelle Kulturen politischer Gewalt“, so der Untertitel der Schau, gewählt: Den rechtsradikalen Terror, wie ihn der Nationalsozialistische Untergrund NSU verkörpert, den dschihadistischen Terror etwa des Islamischen Staates IS, und den linksextremistischen Terror, wie ihn die Rote Armee Fraktion RAF praktizierte. Nicht die Terror-Propaganda selbst werde dabei versinnbildlicht, sondern wie der Terror durch die Künstler wahrgenommen und durch ihre Werke gespiegelt und gebrochen wird, betonte eine Museumssprecherin. So hat der deutsche Fotograf Thomas Ruff die brennenden Türme des World Trade Centers, die sich längst ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben, digital verfremdet auf dem großformatigen Schwarz-Weiß-Foto «jpeg ny01». Eine Arbeit der Fotografin Paula Markert zeigt den aus Fernsehbildern bekannten Saal des Münchner Gerichts, in dem die NSU-Morde verhandelt wurden. Weitere Werke, überwiegend Leihgaben zeitgenössischer Künstler aus aller Welt, stammen vom Grafiker Klaus Staeck, von Gerhard Richter oder der Installationskünstlerin Henrike Naumann. «Mindbombs» läuft bis zum 24. April kommenden Jahres.

Sehr viel weniger gewalttätig und tödlich geht es im Engels-Haus zu, das die Stadt Wuppertal morgen nach fünf Jahren der Sanierung wieder eröffnet. Es ist die zentrale Gedenkstätte für den in Wuppertal geborenen Philosophen und Sozialrevolutionär Friedrich Engels (1820-1895). Die Eröffnung war eigentlich für den 28. November 2020 - den 200. Geburtstag von Engels - geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Das Fachwerkhaus aus dem Jahr 1775 sei für rund 4,8 Millionen Euro in seiner Baugeschichte untersucht und aufwendig saniert worden, sagte Museumsdirektor Lars Bluma. Neben seiner weltpolitischen Bedeutung soll auch die private und persönliche Seite Engels beleuchtet werden, der, anders sein Weggefährte Karl Marx (1818-1883), ein lebensfroher, sportlicher und kommunikativer Mensch gewesen sei und es bisweilen auch richtig habe krachen lassen: Noch zu seinem 70. Geburtstag habe Engels mit Rotwein, Champagner und Austern bis morgens um halb vier „redlich hinweggekneipt“, heißt es in einem in der Ausstellung dokumentierten Selbstzeugnis des Philosophen. Manchmal muss die Revolution eben warten, bis der Kater überwunden ist.