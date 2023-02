Konzertkritik : Die Orchesterklänge führen von Rihm zu Beethoven

Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier unter der der Leitung von GMD Jochem Hochstenbach. Foto: Theater Trier/Marco Piecuch.

Trier Im vierten Sinfoniekonzert führte Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach die Zuhörer quasi rückwärts durch die Zeit. In seinem Programm „Verwandlungen“ hatte er drei Werke ausgewählt, die von Stimmung und Besetzung hervorragend zueinander passten, sich quasi ergänzten.

Zuerst gab Wolfgang Rihm den Ton an. Sein 2002 komponiertes Werk Verwandlung 1 ist ein dreiteiliges, langsam fließendes und besonnenes Werk, das sich Zeit nimmt, um musikalische Atmosphären und Bilder vor dem geistigen Auge entstehen zu lassen. Dem Philharmonischen Orchester Trier gelang es hervorragend, diese moderne Melodik in Klang umzusetzen und dabei selbst in den piano-Teilen feinste Subtilitäten hörbar zu machen.

Das klassisch besetzte Orchester war (im Gegensatz zu der vollsymphonischen Vision des Komponisten) nicht von Nachteil, denn das musikalische Geschehen konnte sich so konkreter, geerdeter und markanter entwickeln. Die Präzision, mit der Hochstenbach das Werk dirigierte, war beeindruckend, sodass sich die Innenspannung auch permanent halten und das Publikum die Verwandlungen der Themengeflechte sehr gut nachvollziehen konnte.

Der kernige Klang des Orchesters passte zudem sehr gut zum Oboenkonzert vom Richard Strauss, einem Alterswerk von einer zurückhaltenden Heiterkeit. Hochstenbach und seinen Musikern gelang es dabei, einen weiteren Faktor sehr deutlich herauszuheben, nämlich den der leisen Melancholie, die in der Musik mitschwingt. Hier passte das Timbre des Orchesters ideal, sodass Strauss Musik in dem gleichen Ambiente erklingen konnte, wie das Werk von Wolfgang Rihm.

Eine Entdeckung war der Solist des Abends. Juri Vallentin, Professor für Oboe an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und mehrfacher Preisträger, überraschte mit einem sehr individuellen Spiel, das sich deutlich von dem üblichen sanften Oboenspiel distanzierte. Vallentin spielte akzentreich und markant, virtuos und immer klar in den Linien. Das nahm der Musik von Strauss etwas von ihrer gefährlichen Süßlichkeit und stärkte sie in den Konturen. Dabei blieb Valentins Spiel immer emotional und fließend, sodass man auch bei dieser Interpretation von einem Glücksfall sprechen kann.

Exzellent auch die Zugabe „Boulevard des Capucines“ aus den „Six Etudes for unaccompanied oboe“ von Gilles Silvestrini (Jahrgang 1961).

Es zeichnet einen guten Dirigenten aus, wenn er Stärken und Grenzen seines Orchesters kennt und ein Maximum aus dem herausholt, was die Musiker selbst anbieten. Das war dann bei Ludwig van Beethovens 6. Symphonie „Pastorale“ der Fall. Das Philharmonische Orchester Trier hatte dafür genau die richtige Besetzung und brachte den idealen Klang mit, der in seiner Substanz sofort an den der späten Haydn-Symphonien erinnerte. Das dunkle Timbre und das markante, flüssige Spiel rückten diese Symphonie sogar manchmal in die Nähe der historischen Aufführungspraxis.

Hochstenbach hielt den Klang bewusst etwas spröde und rau, was dazu führte, dass die Musik nicht in einem zu weichen und zu schönen Klanggewand daherkam, sondern tatsächlich genau den pastoralen und kernigen Klang besaß, den diese Musik verlangt. Hochstenbach dirigierte 6. Symphonie dann auch als ein großes stimmungsvolles Ganzes.