Heimat : Moselfahrt von München, in die Kinos und bis zur DVD

Bernkastel-Kues Zufällig fand Hermann Lewen die Plakate – sein Einsatz machte den Film zu einem Erfolg.

Einen größereren Zufall, als er ihn vor rund zehn Jahren in München erlebt hat, hätte sich Hermann Lewen kaum vorstellen können. In einem Antiquariat fand er dort zwei Filmplakate – und damit fing für ihn eine wichtige Aufgabe an. Bei den Plakaten handelte es sich um orginale Poster des Films „Moselfahrt aus Liebeskummer“ von 1953. „Ich kannte den Film damals gar nicht, nur das Buch“, erzählt Lewen, der zu dieser Zeit noch Geschäftsführer des Moselkinos in Bernkastel-Kues war. „Über die Plakate habe ich den Filmverleih herausgefunden, den es aber zu der Zeit schon nicht mehr gab.“

Bis er Jahre später eine Email bekam, die vieles ändern sollte: „Dort wurde mir mitgeteilt, dass das Film­erbe aufbereitet werden soll. Scheinbar konnten sie sich noch an den verrückten Moselaner, der einige Jahre vorher in München war, erinnern, und haben mit mir angefangen.“ Allerdings koste es 30 000 Euro den Film zu restaurieren. „Die Besitzer des Films waren der Meinung, dass ich es schaffen würde das Geld für die Restaurierung zusammenzubekommen“, erinnert sich Lewen. Daraufhin sei eine Vereinbarung getroffen worden, dass der Startschuss fallen könne, sobald Lewen die Summe für die Aufarbeitung des Films gesammelt habe.

Über 7000 Menschen hätten den Film, der auch überregional gespielt wurde, in Bernkastel-Kues gesehen. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen: „Die Besucher waren durchweg begeistert. Es war schön zu sehen, dass viele Leute generationsübergreifend ins Kino kamen – zum Beispiel die Großeltern mit ihren Enkeln. Auch für die Menschen in Altersheimen war der Film eine Möglichkeit, sich wieder an die Zeit in den 50er Jahren an der Mosel zurückzuerinnern“, sagt Lewen. Bis vor wenigen Wochen war der Film nur in den Kinos zu sehen – mittlerweile gibt es ihn sogar als DVD.