Personalstreit im Nachbarland Großherzog Henri oder Premier Bettel: Wer hat Recht im Personal-Streit am Luxemburger Hof?

So was mag Großherzog Henri von Luxemburg gar nicht gern gesehen haben. Auf Staatsbesuch in Lettland wird das Staatsoberhaupt Luxemburgs auf die Personal-Affären seiner Gattin, Großherzogin Maria Teresa öffentlich von der Presse angesprochen – und diese dann in ganz Europa breitgetreten. So hatte vor vier Wochen die Wochenzeitung „D‘Lëtzebuerger Land“ neue Details zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Großherzogin Maria Teresa (66) und einer Mitarbeiterin ans Licht gebracht, in dessen Zusammenhang das Opfer sogar zu seinem eigenen Schutz versetzt werden musste.