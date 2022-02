Finanzplatz : So soll der Finanzplatz fit für die Zukunft werden

Luxemburg Luxemburgs Finanzplatz will auch in Zukunft zu den ersten Adressen weltweit gehören. Ob Cyber-Kriminalität, künstliche Intelligenz oder Sprachverarbeitung: So soll das neue „Finnovation Hub“ an der Luxemburger Uni Banken und Finanzdienstleister ins digitale Zeitalter führen.