Artenschutz in Bernkastel-Wittlich Ministerin stößt beim Besuch in Bettenfeld auf Skepsis

In einer hohen Wiese, nur wenige Meter vom Parkplatz am Mosenberg entfernt, inspiziert Naturschutzmanager Birger Führ eine Pflanze. „Das ist ein Flaumhafer“, stellt er nach kurzem Zögern fest und findet ein Dutzend weiterer Arten in dem kleinen Stück Grünland um ihn herum. Danach schaut er auf eine lange Liste und sagt: „Es handelt sich um eine Magerwiese ED1, Lebensraum Typ 6510, Kategorie A.“