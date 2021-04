Kostenpflichtiger Inhalt: Ärztemangel im Kreis Bernkastel-Wittlich : Warum ein Ehepaar aus Israel nach Traben-Trarbach zieht

Amos Ritter und seine Frau Michal hatten sich den beruflichen Start in Deutschland leichter vorgestellt. Foto: Privat

Traben-Trarbach Amos Ritter hat 26 Jahre in seiner eigenen Praxis in Haifa in Israel gearbeitet. Im Jahr 2020 zog er an die Mosel – und möchte hier als Arzt arbeiten. Doch das ist schwieriger, als er gedacht hatte.