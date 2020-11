Virus : Virus bedroht Haustiere und Schweine

Bernkastel-Wittlich Die Aujeszkysche Krankheit, die von Schweinen übertragen werden kann, ist ungefährlich für Menschen, aber tödlich für Hunde und Katzen.

Unter Jägern und Landwirten ist eine Pressemeldung in der vergangenen Woche besonders beachtet worden. Und zwar ist im Rhein-Hunsrück-Kreis bei einem Jagdhund ein Virus festgestellt worden, der die sogenannte Aujeszkysche Krankheit (AK) verursacht. Vorher hatte der Hund Kontakt zu Wildschweinen. Doch welche Bedrohung verbirgt sich hinter dem Virus und der dadurch verursachten Krankheit, die nach einem ungarischen Arzt benannt worden ist?

Das wichtigste: Primaten, also auch Menschen, und pferdeartige Tiere gelten als resistent gegen das Virus, können also nicht erkranken, sagt Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Wild- und Hausschweine gelten als Hauptwirt des Virus und der Krankheit. Hier ist das Alter der Schweine für den Krankheitsverlauf ausschlaggebend. Ferkel können daran sterben, während erwachsene Tiere keine klinischen Symptome zeigen. Bei Katzen und Hunden verläuft eine Infektion mit dem AK-Virus immer tödlich.

Durch nationale Bekämpfungsmaßnahmen konnte die AK in Deutschland bei Hausschweinen getilgt werden, sagt Follmann. Deshalb gilt Deutschland seit 2003 als AK-frei. Allerdings treten bei Wildschweinen vereinzelt immer wieder Fälle von AK auf. Dies werde jedoch, im Gegensatz zu einer Infektion bei Hausschweinen, nicht als Tierseuchenausbruch bewertet. Im Jahr 2000 sei die Krankheit letztmalig im Landkreis bei zwei Jagdhunden gemeldet worden. Stichprobenmäßig seien in den vergangenen vier Jahren knapp 20 Hausschweinbestände im Kreis auf das Virus untersucht worden.

Wenn eine Sau geschossen worden ist, beißt ein Jagdhund gerne noch mal zu, sagt Kreisjagdmeister Hans-Günter Vanck. Dadurch kann das Virus auf den Hund übertragen werden. „Wenn der Jäger sieht, dass der Hund zum Schwein gehen will: wegjagen. Die Hunde von den Stücken fernhalten ist das Einzige, was hilft.“ Die Krankheit kann auch von einem Hund auf einen anderen übertragen werden, beispielsweise bei Beißereien, in denen eine Rangordnung zwischen den Tieren hergestellt wird.