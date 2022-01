Dorf-Serie zu Jahresbeginn : 2022 in Hilscheid und Deuselbach: Neue Bauplätze, aktive Dorfwerkstatt und Hoffen auf die Rückkehr der Feste

Endlich wieder einen Fastnachtsumzug veranstalten - wie auf diesem Archivbild aus Hilscheid – oder eine große Kirmes feiern: Das wünschen sich die Ortsbürgermeister von Hilscheid und Deuselbach. Aber sie packen im neuen Jahr auch ganz Konkretes in ihren Dörfern an. Foto: Herbert Thormeyer

Hilscheid/Deuselbach Hilscheid und Deuselbach arbeiten weiter an wichtigen Projekten, auch wenn wegen Corona Vorsicht geboten ist. Was im vergangenen Jahr gelungen ist, was für 2022 in den beiden Orten geplant ist und was sich die Ortschefs sehnlichst wünschen.