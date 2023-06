Unsichere Planung Ausbau lässt seit 10 Jahren auf sich warten – B327 bleibt weiterhin gefährlich

Gut Ding braucht Weile, heißt ein landläufiges Sprichwort. Wenn dem wirklich so ist, dann können sich die Autofahrer auf der Hunsrückhöhenstraße irgendwann auf ein besonders schön und gut ausgebautes Stück Straße freuen. Denn 2011, also vor zwölf Jahren, hat ein Vertreter des Landesbetriebs Mobilität dem Morbacher Gemeinderat die Pläne für einen dreispurigen Ausbau der Hunsrückhöhenstraße zwischen den Abfahrten Odert und zur B269 in Richtung Birkenfeld vorgestellt.