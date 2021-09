„Die beste Pommes“ : Die traditionsreichste Frittenbude in Bernkastel-Wittlich steht am Moselufer

Foto: TV/Christian Moeris 12 Bilder Der traditionsreiche Imbiss „Futterkrippe“ am Moselufer in Bernkastel-Kues besteht seit 57 Jahren

Bernkastel-Kues Seit 57 Jahren werden am Moselufer in Bernkastel-Kues Bratwürste gebrutzelt. Leser unserer Zeitung haben die Futterkrippe zur Teilnahme an unserem Wettbewerb „Die beste Pommes“ nominiert.