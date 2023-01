Corona-Vergleich in Rheinland-Pfalz : Landkreis Bernkastel-Wittlich hat die geringste Zahl an Neuinfektionen

Bernkastel-Wittlich Seit die Coronapandemie im März 2020 den Landkreis Bernkastel-Wittlich erreicht hat, zählt der Kreis knapp 42.000 laborbestätigte Fälle. Hinsichtlich der verschärften Corona-Lage in China, geht auch hierzulande die Sorge um, dass sich die Lage wieder verschlechtern könnte. Ist das so?

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist von einer Verschärfung der Coronalage derzeit nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz (Stand: 12. Januar) von 50 hat der Landkeis derzeit eine so niedrige Inzidenz wie zuletzt im Oktober 2021. Zudem hat der Landkreis Bernkastel-Wittlich unter den Landkreisen und kreisfreien Städten im Bundesland aktuell die niedrigsten Infektionszahlen (Stand: 12. Januar). Von einer neuen Welle ist hier an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück also rein gar nichts zu spüren.

So ist die Corona-Lage im Krankenhaus Wittlich

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich ist die Lage dementsprechend entspannt. Mit nur acht Patienten auf der Isolierstation zählt die Klinik derzeit kaum Coronafälle. Derzeit müsse kein Patient, der mit dem Virus infiziert sei, auf der Intensivstation behandelt werden, sagt Ursula Esten-Schaaf, Pressesprecherin der Klinik. Schon seit Monaten liegt die Zahl der Patienten, die am Coronavirus derart stark erkranken, dass sie eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, im niedrigen einstelligen Bereich – also nahe Null. Den letzten Anstieg mit rund 20 Patienten auf der Isolierstation verzeichnete die Klinik um die Weihnachtszeit. Seitdem sind auch dort die Zahlen rückläufig. Im Herbst lagen die Zahlen noch so hoch, dass das Verbundkrankenhaus wieder mal ein Besuchsverbot, das mittlerweile wieder aufgehoben werden konnte, aussprechen musste. Diese positive Entwicklung lasse sich mit der hohen Impfquote in der Bevölkerung erklären, sagt Esten-Schaaf. „Und viele Leute haben bereits mindestens ein Mal Corona gehabt.“ Auch dadurch werde ein gewisser Immunschutz aufgebaut. Doch wie viele Patienten nun mit oder wegen einer Coronavirusinfektion behandelt werden, darüber gibt es leider keine Zahlen. Die Lage da sei auch häufig unklar, sagt Esten-Schaaf. „Die Leute kommen oftmals in die Klinik, weil sie gefallen sind oder ihnen schwindelig ist.“ Ob Corona dann Haupt- oder Nebendiagnose werde, das sei häufig nicht ganz eindeutig.